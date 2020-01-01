Первые умные солнцезащитные очки могут менять оттенок через смартфон

Dusk - это пара умных солнцезащитных очков, которые позволяют пользователям изменять оттенок с помощью приложения.

Оттенок солнцезащитных очков Dusk изменяется менее чем за секунду при использовании приложения или нажатия кнопки. Ampere

Технический стартап Ampere усовершенствовал обычные солнцезащитные очки, которые меняют оттенок по запросу через приложение для телефона или нажатие кнопки. Также есть улучшенная модель, которая имеет встроенные динамики и микрофон для совершения звонков.

В отличие от классических очков, которые сделаны с фотохромными линзами, меняющие оттенок в ответ на более яркий свет, Dusk сделаны с электрохромными линзами. Стекло этой формы меняет оттенок в ответ на электрические сигналы, и оно начинает менять оттенок по запросу.

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У обладателей Dusk есть несколько способов изменить степень темноты своих очков. На нижней стороне одной дужки есть кнопка, которая циклически переключает три предустановленных уровня оттенка, или для более детального управления парное приложение имеет ползунок, который позволяет пользователям выбирать от нуля до 100 процентов оттенка. Настройки можно сохранить в профилях, чтобы их было легко включить позже. В Ampere говорят, что переключение происходит за 0,1 секунды.

Если это все, что вам нужно в паре умных солнцезащитных очков, то модели Dusk Lite, вероятно, будет достаточно. Но продвинутая модель Dusk также включает динамики и микрофон, чтобы принимать телефонные звонки без помощи рук, вызывать Siri и Google Assistant или слушать музыку и подкасты. Динамики имеют "открытое ухо", но, по словам создателей, их сможет услышать только владелец.

Этот динамик также может пригодиться, если вы потеряете очки. Используя приложение, вы можете заставить их пищать, чтобы помочь найти очки.

Что касается времени автономной работы, компания заявляет, что вы получите семь дней беспрерывной работы при использовании только функции тонирования, или четыре часа непрерывного использования динамиков. Dusk имеет рейтинг водонепроницаемости IP65, который Ampere почему-то назвал "водонепроницаемым", но официально означает, что вы не должны погружать их в воду.

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Солнцезащитные очки стали богатой пищей для стартапов, в которую можно втиснуть новые технологии, и Dusk далеко не единственный в этой сфере. Bose втиснул модные колонки в очки и даже попробовал дополненную реальность, в то время как Intel и Oakley упаковали фитнес-трекер . Исследователи также экспериментировали с линзами в виде солнечных батарей или очками для разговора, которые предупреждали вас, когда стоит избегать солнца.

Ampere в настоящее время финансирует Dusk на Indiegogo, где он уже полностью собрал свою цель в 15 000 долларов США более чем в 10 раз, а до конца кампании осталось 24 дня. Обязательства по ранним заказам начинаются с 249 долларов за Dusk или 179 долларов за Dusk Lite, а отгрузка должна начаться в августе, если все пойдет по плану.

Напомним, ранее сообщалось, что Intel показал умные очки с лазером.