Чудовищно быстрая: Nvidia анонсировала самую мощную видеокарту

Ее стоимость тоже чудовищна.

Nvidia официально анонсировала долгожданную GeForce RTX 3080 Ti во время выступления на Computex, и эта видеокарта за 1200 долларов выглядит просто чудовищем. GeForce RTX 3070 Ti за 600 долларов также дебютировала с более быстрой памятью GDDR6X.

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Однако все внимание приковано к RTX 3080 Ti. Nvidia назвала его "новым игровым флагманом" GeForce, поскольку RTX 3090 за 1500 долларов создан как для работы, так и для игр, но новый графический процессор - это тот же 3090, но с улучшенной памятью. Хотя Nvidia не вдавалась в подробные технические подробности во время выступления, на странице спецификаций GeForce RTX 3080 Ti показано колоссальное количество ядер CUDA - 10240 ядер - всего на пару сотен меньше, чем 10 496 ядер 3090, но намного больше, чем 8 704 у 3080. Эта карта рассчитана на игры, которые поддерживают трассировку лучей в реальном времени и функцию DLSS от Nvidia.

Система памяти может справиться с любой игрой, поскольку она имеет 12 ГБ невероятно быстрой памяти GDDR6X на широкой 384-битной шине, что вдвое меньше 24 ГБ у 3090, но этого более чем достаточно, чтобы справиться с любой игровой нагрузкой, с которой вы столкнетесь. У RTX 3080, которая поставляется с 10 ГБ GDDR6X по меньшей шине, уже могут возникнуть проблемы с некоторыми играми, например, Doom Eternal, которая использует более 10 ГБ памяти, когда вы играете в разрешении 4K. Дополнительные два гигабайта делают RTX 3080 Ti более перспективной. Конкурент AMD Radeon RX 6900 XT за $1000 поставляется с 16 ГБ, чтобы соответствовать новым игровым консолям, но он относится к более медленной разновидности GDDR6

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Кстати, GeForce RTX 3070 Ti и 3080 Ti включают новую технологию Nvidia "Lite Hash Rate", созданную для сдерживания крипто-майнеров. Так что помайнить на этих картах не получится. Это именно игровые видеокарты.

Однако не ожидайте, что LHR сотворит чудеса в краткосрочной перспективе. Эти видеокарты, скорее всего, будут продаваться на сотни долларов больше, чем заявленная стоимость, поскольку даже старые, бывшие в употреблении видеокарты сейчас идут с огромной наценкой.

GeForce RTX 3080 Ti появится 3 июня, всего через два дня, а RTX 3070 Ti выйдет 10 июня.

Напомним, ранее сообщалось, что NVIDIA показала физику для компьютерных игр будущего.