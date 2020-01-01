Тонны токсичных гранул покрыли пляжи Шри-Ланки

Горящий контейнеровоз сбросил тонны мусора на пляжи Шри-Ланки .

Согласно недавним сообщениям новостей, горящий контейнеровоз сбросил тонны пластикового мусора на пляжи Шри-Ланки, что привело к масштабной экологической катастрофе.

Судно X-Press Pearl отправилось в Шри-Ланку из Индии и было на якоре около Коломбо 20 мая, когда команда впервые сообщила о дыме, исходящем из грузового трюма, сообщает информационный центр по инцидентам X-Press Pearl. 21 мая на палубе начался пожар, и в течение следующей недели огонь усилился и продолжал распространяться. 24 мая с корабля был эвакуирован экипаж из 13 человек и пожарный расчет из 12 человек.

По данным Информационного центра, к 31 мая с помощью военно-морского флота Шри-Ланки, пожарных буксиров и индийской береговой охраны пожар был взят под контроль, и видимого пламени не осталось, но все еще оставался дым. Пока неясно, как начался пожар, но власти предполагают, что пламя возникло из-за утечки из контейнеров корабля.

Тушение судна EPA/UPG

Судно перевозило 297 тонн мазута, 51 тонну судового мазута и 81 контейнер, полный “опасных грузов“, включая 25 тонн азотной кислоты. Судно также перевозило три контейнера или 78 тонн пластиковых гранул, некоторые из которых упали с корабля и теперь покрывают пляжи до южного побережья Шри-Ланки,.

Читай также: В Калифорнии на пляж выбросились сотни детенышей морских львов

Власти предупреждают людей не прикасаться к гранулам, поскольку они могут быть загрязнены химическими веществами. Гранулі, которые являются сырьем, используемым для изготовления других пластиковых изделий, могут со временем поглощать химические вещества, и если морские виды их проглотят, они могут загрязнить пищевую цепочку.

“Это экологическая катастрофа, и течения могут унести гранулы до другой стороны Шри-Ланки, потенциально убивая диких животных и нанося ущерб экосистемам“, - сказала морской биолог Аша де Вос. Вос описал пляжи как заполненные горами пластикового “снега“.

Власти также временно запретили лов рыбы в этих районах; Национальное агентство по исследованию и развитию водных ресурсов отбирает и анализирует мертвую рыбу и черепах, обнаруженных вдоль западного побережья, чтобы выяснить, связана ли их смерть с разливами.

Экологи назвали происшествие катастрофой EPA/UPG



Читай также: Рай для туристов становится адом: Гавайи погибают без ветра

Служба защиты морской среды Шри-Ланки и военнослужащие работают над удалением гранул с пляжей, прежде чем гранулы снова попадут в воду. Бригады временно сбрасывают их на свалку для опасных отходов, и как только ученые проанализируют гранулы, власти уничтожат их.

Очистка, вероятно, будет сложной задачей, сказала Мудита Катувавала, координатор некоммерческой организации Pearl Protectors, которая отправляет добровольцев чистить пляжи. “Мы предвидим, что процесс очистки будет длительной операцией, поэтому мы начали создавать инструменты, которые могут помочь в операциях по очистке и повысить осведомленность о загрязнении пляжей такого масштаба“.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые открыли невиданный ранее тип пластикового загрязнения.