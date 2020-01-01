Что такое суперщелочь: Эксперименты
Суперщелочь явно не с нашей планеты.
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Как от щелочи можно получить химический ожог, где они применяются и зачем они вообще нужны? Например, гидроксид натрия, действие которого показали в фильме Бойцовский клуб, может впитывать воду из окружающего воздуха. А если бросить его в воду, вода быстро нагревается. А есть ли более опасные щелочи? Есть, например, из цезия.
Напомним, ранее блогеры показали, что будет, если вылить раскаленную лаву в мясорубку.
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