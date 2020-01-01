OLED-дисплеи могут появиться на iPad в 2022 году
Apple недавно выпустила свои новые ноутбуки iPad Pro, 12,9-дюймовые модели, оснащенные мини-светодиодным дисплеем, и теперь у нас есть некоторые подробности о том, какие дисплеи появятся в других моделях в следующем году.
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Согласно недавнему отчету, Apple планирует использовать OLED-дисплеи в некоторых своих iPad в 2022 году, но какие именно модели не раскрываются. Хотя недавние слухи предполагали, что это будет iPad Air.
Apple использует OLED-дисплеи в своих iPhone более высокого класса, а Apple Watch и другие модели поставляются с ЖК-дисплеями.
Ожидается, что iPad 2022 года будет использовать OLED-дисплеи, включая iPad Air, который на данный момент поставляется с ЖК-дисплеем. Apple продолжит выпуск мини-светодиодных дисплеев для своих моделей iPad Pro в следующем году, а 11-дюймовая модель также получит мини-светодиодный дисплей.
Напомним, ранее сообщалось, что LG создает гибкие экраны для носимых устройств.
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