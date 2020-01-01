Переключиться на мобильную версию
Тренды:

OLED-дисплеи могут появиться на iPad в 2022 году

Комментариев: 0
Экраны уже создаются для новых моделей.
iPad 2022 получат новые экраны
iPad 2022 получат новые экраны
geeky-gadgets.com

Apple недавно выпустила свои новые ноутбуки iPad Pro, 12,9-дюймовые модели, оснащенные мини-светодиодным дисплеем, и теперь у нас есть некоторые подробности о том, какие дисплеи появятся в других моделях в следующем году.

Читай также: У нас лучше: Apple раскритиковала технологии конкурентов

Согласно недавнему отчету, Apple планирует использовать OLED-дисплеи в некоторых своих iPad в 2022 году, но какие именно модели не раскрываются. Хотя недавние слухи предполагали, что это будет iPad Air.

Apple использует OLED-дисплеи в своих iPhone более высокого класса, а Apple Watch и другие модели поставляются с ЖК-дисплеями.

Ожидается, что iPad 2022 года будет использовать OLED-дисплеи, включая iPad Air, который на данный момент поставляется с ЖК-дисплеем. Apple продолжит выпуск мини-светодиодных дисплеев для своих моделей iPad Pro в следующем году, а 11-дюймовая модель также получит мини-светодиодный дисплей.

Напомним, ранее сообщалось, что LG создает гибкие экраны для носимых устройств.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: OLED-экраны, iPad, Apple
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь