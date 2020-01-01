В Испании женщину посадили в тюрьму за пиратский Windows

Ей присудили шесть месяцев тюрьмы и штраф в 3600 евро.

Верховный суд приговорил женщину, владеющую колл-центром в Мадриде, к шести месяцам тюремного заключения и штрафу в 3600 евро за преступление против интеллектуальной собственности за установку на два компьютера пиратских Windows и Office.

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Это первый случай, когда Верховный суд Испании вынес обвинительный приговор по делу о пиратстве против интеллектуальной собственности.

Женщину задержали в ноябре 2017 года. Власти обнаружили, что на двух из восьми компьютеров, используемых в колл-центре, были установлены пиратские версии Windows и Office.

Судья ссылается на реформу Уголовного кодекса 2015 года, которая включает экономическую эксплуатацию продуктов без лицензий, что, по словам мировых судей, происходило в этом колл-центре.

Женщина, помимо шести месяцев тюремного заключения, была приговорена к компенсации Microsoft в размере стоимости двух лицензий и заплатить штраф в размере 3600 евро.

Приговор, вынесенный мадридским судом, был обжалован в провинциальном суде, который подтвердил приговор. Именно после обжалования этого решения Верховный суд принял меры по этому поводу и вынес приговор в полном объеме.

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Дела о пиратстве, которые обычно заканчиваются судимостями в Испании, имеют тенденцию быть гораздо более массовыми. Известны случаи блокировки веб-сайтов за мошеннические трансляции футбольных матчей и других спортивных мероприятий.

Что касается преступлений, связанных с технологиями, то в Испании были лишь дела, связанные с кибермошенничеством.

Напомним, ранее сообщалось, что пираты хотят отправить свой сервер в космос.