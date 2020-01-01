Тренды YouTube: Кулинарный баттл с ногой страуса и 9 новых лайфхаков

В тренде - лайфхаки и битва.

VANZAI vs TANDEM AT / КУЛИНАРНЫЙ БАТТЛ / НОГА СТРАУСА

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Два блогера решили приготовить по огромной страусиной ноге, а судьи решат, кто же все таки вкуснее готовит: Vanzai или Tandem AT?

Видео набрало почти 500 тысяч просмотров за сутки.

9 НОВЫХ ЛАЙФХАКОВ ДЛЯ ТЕБЯ

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Блогер GopherVid выпустил новое видео про лайфхаки, которые могут пригодиться на каждый день. Например, как сделать холодильник без электричества, как не спать всю ночь или как сделать чипсы из фунчозы. Ролик за сутки набрал более 600 тысяч просмотров.

Напомним, ранее в тренды попали Самая сильная мафия в мире и Потоп в Житомире.