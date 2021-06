Китай установил рекорд с термоядерным синтезом

На токмаке достигли рекордных 120 миллионов градусов.

Китайский экспериментальный усовершенствованный сверхпроводящий токамак (EAST) - одно из ряда многообещающих исследовательских устройств ядерного синтеза, действующих по всему миру, и за последние несколько лет мы увидели, что он сделал несколько впечатляющих шагов вперед.

Китайские государственные СМИ сообщают, что ученые, работающие над проектом, достигли нового мирового рекорда, удерживая плазму в 120 миллионов градусов Цельсия в течение 101 секунды в последнем раунде экспериментов, приближаясь к давно преследуемой цели чистой и безграничной энергии.

Идея исследований ядерного синтеза состоит в том, чтобы воссоздать процесс, который Солнце использует для производства огромного количества энергии, когда интенсивное тепло и давление объединяются, чтобы произвести плазму, в которой атомные ядра сливаются с невероятными скоростями. Ученые работают с рядом экспериментальных устройств для запуска и изучения этих реакций здесь, на Земле, но эксперты считают токамаки в форме пончиков, такие как EAST в Китайском институте физических наук Хэфэй Китайской академии наук, наиболее многообещающим подходом.

Этот металлический тор имеет серию магнитных катушек, предназначенных для удержания перегретых потоков водородной плазмы на месте достаточно долго для протекания реакций. В 2016 году мы видели, как ученым из EAST удалось нагреть водородную плазму примерно до 50 миллионов ° C и выдержать ее в течение 102 секунд. Затем команда повысила ставку до 100 миллионов ° C, что более чем в шесть раз горячее, чем ядро ​​Солнца, в 2018 году, удерживая его там около 10 секунд.

Последний этап экспериментов знаменует собой еще один шаг вперед для исследователей. По сообщению государственного информационного агентства Синьхуа, они установили новый рекорд в 120 миллионов ° C для нагретой плазмы и выдержки в течение 101 секунды. В отдельных экспериментах "искусственное Солнце", как его еще называют, нагревает плазму до 160 миллионов ° C за 20 секунд. В конечном итоге публично заявленная цель EAST - поддерживать температуру плазмы около 100 миллионов ° C в течение более 1000 секунд или около 17 минут.

Подобные эксперименты предназначены не для выработки электричества, которое можно использовать, а для продвижения в области физики ядерного синтеза для устройств следующего поколения, таких как ИТЭР, который станет крупнейшим в мире термоядерным реактором после завершения в 2025 году. Реактор KSTAR, который сам установил мировой рекорд, поддерживая температуру плазмы на уровне более 100 миллионов ° C в течение 20 секунд в прошлом году, послужит основой для разработки ИТЭР, который, как ожидается, начнет полную работу в 2035 году.

