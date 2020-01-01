Сколько пыли собирается за год: Эксперименты
Откуда берется пыль в нашем доме?
Блогер GoldenBurst решил выяснить, сколько пыли собирается за год, почему пылесосом это не узнать и что вообще такое пыль и откуда она берется.
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Пыль - вообще очень странная штука. Это мельчайшие частички чего угодно. Например, нашей отмершей кожи. Или частичек строительных материалов с ближайшей стройки.
А сколько ее может скопиться за год? А за пару десятков лет?
Напомним, ранее блогеры показали, как ведут себя предметы в кислоте.
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