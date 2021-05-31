Полный заряд за восемь минут: Xiaomi показала сверхбыструю зарядку

Проводная зарядка использует 200 Вт, а беспроводная - 120 Вт.

Войны за зарядку снова обостряются, и на этот раз Xiaomi использует мощность 200 Вт. В Twitter появилась демонстрация новой разработки в области быстрой проводной и беспроводной зарядки. В тесте использовался изготовленный на заказ Mi 11 Pro с аккумулятором на 4000 мАч вместо элемента на 5000 мАч на обычной модели с зарядкой 200 Вт с проводами и 120 Вт без.

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Результаты были более чем впечатляющими: проводное решение HyperCharge позволяет телефону зарядиться на 100% всего за 8 минут, в то время как беспроводному зарядному устройству требуется 15 минут. Оба эти результата квалифицируются как новые мировые рекорды.

Charge up to 100% in just 8 minutes using wired charging and 15 minutes wirelessly! #XiaomiHyperCharge



Too good to be true? Check out the timer yourself! #InnovationForEveryone pic.twitter.com/muBTPkRchl — Xiaomi (@Xiaomi) May 31, 2021

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200-ваттному HyperCharger потребовалось всего 44 секунды для заряда батареи с 0 до 10%, затем 50% за три минуты и, наконец, полная 100% зарядка всего за восемь минут. Специальная синхронизирующая передача на боковой панели показывала фактическую мощность, поступающую в Mi 11 Pro, в режиме реального времени. Мощность колебалась от 15 Вт до 198 Вт.

В тесте беспроводной связи мы увидели 10% заряда за одну минуту, затем 50% за семь минут и, наконец, 100% заряд за 15 минут. Как обычно, не ожидайте увидеть такие скорости на коммерческих телефонах в ближайшее время, и стоит отметить, что деградация батареи из-за зарядки на этих скоростях, безусловно, станет большим препятствием, которое необходимо преодолеть.

Напомним, ранее сообщалось, что Samsung показал сверхскоростную зарядку для телефонов.