Meizu выпустила свои первые полноценные умные часы

2016 Meizu Meizu MIX . Meizu Watch e-SIM. , 36 Snapdragon 4100 Wear Qualcomm.

Meizu Watch . - 46 x 38,4 12,97 . 69 . AMOLED 1,78 Corning Gorilla Glass 2.5D. 368 x 448 , 326 500 . .

Meizu Watch Flyme OS for Watch, , . One Mind for Watch Meizu , , .

420 , 36 . , 15 . , . , USB-C Meizu Watch.

Wear 4100 1 8 . , Meizu Watch Wi-Fi 2,4 , Bluetooth 4.2 NFC Meizu Pay. e-SIM LTE .

Meizu , / , , , / , , , , , , . , , , , .

Meizu Watch 1499 (~ 235 ) : . 1 .

, , Huawei - .