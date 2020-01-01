Meizu выпустила свои первые полноценные умные часы

Часы могут работать до 36 часов без подзарядки.

Еще в 2016 году Meizu выпустила гибрид Meizu MIX с аналоговым циферблатом с некоторыми интеллектуальными функциями. Сегодня компания анонсировала Meizu Watch как свои полноценные умные часы с функцией e-SIM. Кроме того, умные часы обеспечивают 36 часов автономной работы при полной зарядке и оснащены процессором Snapdragon 4100 Wear от Qualcomm.

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Meizu Watch имеет конструкцию из алюминиевого сплава с керамической основой. Его размеры - 46 x 38,4 мм и толщина 12,97 мм. С ремешком из фторкаучука он весит 69 граммов. Экран AMOLED с диагональю 1,78 дюйма защищен стеклом Corning Gorilla Glass 2.5D. Экран обеспечивает разрешение 368 x 448 пикселей, плотность пикселей 326 пикселей на дюйм и яркость 500 нит. Умные часы оснащены физической кнопкой для доступа к различным функциям.

Meizu Watch работают под управлением Flyme OS for Watch, что позволяет пользователям настраивать циферблат, используя широкий спектр фотографий на циферблате. One Mind for Watch от Meizu включает в себя многочисленные оптимизации системы, которые позволяют пользоваться умными часами, как смартфоном.

Умные часы оснащены аккумулятором емкостью 420 мАч, который обещает время автономной работы до 36 часов без подзарядки. Компания утверждает, что после 15 минут зарядки часов хватит на целый день. Гаджет поставляется со съемной зарядной базой, к которой не прикреплен провод для зарядки. Это означает, что пользователи могут просто зарядить базу и подключить любое зарядное устройство USB-C для включения Meizu Watch.

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Чип Wear 4100 с 1 Гб оперативной памяти имеет собственное хранилище на 8 ГБ. Что касается связи, Meizu Watch поддерживают Wi-Fi 2,4 ГГц, Bluetooth 4.2 и NFC для бесконтактных платежей через Meizu Pay. Поддержка подключения e-SIM LTE позволяет пользователям использовать его как автономное устройство для голосовых вызовов.

Часы Meizu могут отслеживать спортивную активность, такие как бег в помещении / на открытом воздухе, ходьбу, эллиптический тренажер, езду на велосипеде в помещении / на открытом воздухе, настольный теннис, бадминтон, боулинг, гребной тренажер, скалолазание, скакалку и тренировки. Он поддерживает мониторинг кислорода в крови, пульса, давления, отслеживание сна, тренировку дыхания и напоминания о сидячем положении.

Часы Meizu Watch стоят 1499 юаней (~ 235 долларов) и представлены в двух цветах: черном и лазурном. Продажи начнутся 1 июня в Китае.

Напомним, ранее сообщалось, что Huawei запатентовала смарт-очки с умными часами.