Выносливость, которую мы ждали: Обзор ноутбука Lenovo IdeaPad 5

Благодаря своему процессору этот ноутбук показывает чудеса автономности.

Обзор ноутбука IdeaPad 5

К нам на обзор попал ноутбук Lenovo IdeaPad 5 в конфигурации с быстрым процессор Ryzen 5 4500U, твердотельным накопителем на 256 ГБ, 8 ГБ оперативной памяти и отличным временем автономной работы. Цветопередача экрана могла бы быть лучше, но по сравнению с ноутбуками в том же ценовом диапазоне IdeaPad 5 неплохо справляется и в этой области. К тому же контрастность очень хорошая для экрана IPS.

AMD анонсировала процессоры Ryzen 4000 для ноутбуков в 2019 году. Они производятся по 7-нм техпроцессу и имеют ядра Zen2, которые уже доказали свою успешность в настольных процессорах серии Ryzen 3000. Примечательно, что эти настольные процессоры намного более эффективны, чем их аналоги от Intel, и это многообещающе для использования в ноутбуках.

Дизайн

У IdeaPad 5 крышка экрана сделана из алюминия; в остальном ноутбук сделан из пластика. Пластик имеет матовое покрытие, поэтому ноутбук не кажется дешевым. Доступны три цветовых варианта: светло-серый, темно-серый и темно-синий. Наш тестовый образец - это темно-серая версия.

Корпус красиво отделан и при этом выглядит довольно прочным. Вы можете немного нажать на экран и немного повернуть его, если приложить силу, но при нормальном использовании это не должно вызывать никаких проблем.

IdeaPad 5 - довольно компактный 15,6-дюймовый ноутбук, вес которого составляет около 1,7 кг, а толщина - 18 мм.

На ноутбуке не очень много портов. Справа вы найдете два порта USB 3.0 и кардридер, который подходит для полноразмерных SD-карт.

Слева находятся разъем питания, порт HDMI 1.4b и разъем 3,5 мм. Здесь вы также найдете разъем USB-C. Он работает на скорости USB 3.1 Gen1 и поддерживает альтернативный режим displayport.

В верхней части экрана есть небольшой выступ, который вы можете использовать, чтобы открыть крышку.

Читай также: Рабочая лошадка: Обзор ноутбука Dell Inspiron N7110 (ВИДЕО) Там же расположена веб-камера. Это камера с сенсором 720p, потому не рассчитывайте на что-то сверхъестественное по качеству видео. Но для общения по Скайпу или Зуму ее вполне достаточно. Но что реально полезно - так это шторка, которая позволяет вам физически закрывать камеру, когда вы не используете ее. Там же расположена веб-камера. Это камера с сенсором 720p, потому не рассчитывайте на что-то сверхъестественное по качеству видео. Но для общения по Скайпу или Зуму ее вполне достаточно. Но что реально полезно - так это шторка, которая позволяет вам физически закрывать камеру, когда вы не используете ее.

Клавиатура и тачпад

И снова в этом обзоре не можем не похвалить клавиатуру Lenovo. Она реально удобная и имеет два уровня подсветки. При нажатии на клавиши чувствуется четкая обратная связь, что делает набор текста очень комфортным. Но ход клавиш небольшой, потому, если вы привыкли к игровым клавиатурам, вам будет немного неудобно поначалу. Но, когда привыкнете, поймете, насколько она удобная

Читай также: Дань классике: Обзор ноутбука Lenovo ThinkPad E490 Под клавиатурой находится тачпад с тонкой гладкой поверхностью, с которой можно без проблем работать. Нажатие на тачпад для щелчка мышью довольно отзывчивый. Это сенсорная панель Precision, драйверы которой интегрированы в Windows 10. Под клавиатурой находится тачпад с тонкой гладкой поверхностью, с которой можно без проблем работать. Нажатие на тачпад для щелчка мышью довольно отзывчивый. Это сенсорная панель Precision, драйверы которой интегрированы в Windows 10.

В результате жесты multi-touch работают плавно и распознаются легко.

Процессор

ideaPad 5 интересен своим процессором Ryzen 5 4500U. Это процессор среднего сегмента. У него шесть ядер, без одновременной многопоточности.

Хотя Ryzen 5 4500U далек от топовой модели, но для процессора мощностью 15 Вт он довольно мощный. До недавнего в этом сегменте господствовали четырехядерники. У Intel есть один шестиядерный процессор мощностью 15 Вт, Core i7-10710U, но его вряд ли можно найти в ноутбуках и вообще нет в ноутбуках того же ценового диапазона, что и IdeaPad 5.

В добавок к этом мы имеем 8 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель на 256 ГБ формата m.2. Правда, у IdeaPad 5 не так много вариантов для обновления. Можно добавить еще один SSD nNVMe m.2.

Ноутбук в работе

Читай также: AMD на стиле: Обзор ультрабука ideapad S540 Если задействовать одно ядро, Ryzen 5 4500U в синтетических тестах - это хороший середнячок. Некоторые процессоры Intel быстрее, но если включить мультипоточность, тогда Ryzen 4500U раскрывает свою истинную мощь. Если задействовать одно ядро, Ryzen 5 4500U в синтетических тестах - это хороший середнячок. Некоторые процессоры Intel быстрее, но если включить мультипоточность, тогда Ryzen 4500U раскрывает свою истинную мощь.

IdeaPad 5 - это 15,6-дюймовый ноутбук, поэтому здесь достаточно места для охлаждения, но он также превосходит другие ноутбуки: процессор Ryzen 4000U показывает очень хорошие результаты в этом плане.

IdeaPad 5 в целом выполняет свою работу тихо. Вентиляторы начинают заметно шуметь только если вы сильно нагружаете ноутбук в течение длительного времени.

Ноутбук не имеет отдельной видеокарты, но использует встроенный графический процессор процессора. Поиграть во что-то тяжелое не получится, но те же World of Tanks Blitz идут. IdeaPad 5 использует оперативную память в качестве виртуальной. Если вы полностью уменьшите настройки, можно достичь высокой частоты кадров. Но если вы геймер - лучше приобрести ноутбук с отдельной видеокартой, например Lenovo Legion 5P

Твердотельные накопители с объемом памяти 256 ГБ становятся обычным явлением в ноутбуках, даже в бюджетных моделях. И Lenovo не экономит на SSD. Внутри IdeaPad 5 находится SK Hynix, твердотельный накопитель m2 nNVMe, обеспечивающий хорошую производительность.

Батарея

Время автономной работы у ideaPad 5 отличное благодаря тому, что Lenovo установила аккумулятор довольно высокой емкости - 45600 мА/ч. Но есть еще много факторов, которые влияют на время автономной работы, например, разрешение экрана и загруженность процессора.

Читай также: Lenovo проверит ноутбуки ThinkPad X1 Carbon из-за перегрева батареи Но процессор Ryzen очень хорошо показал себя в тесте батареи PCMark, который имитирует легкую работу, такую ​​как редактирование текста, изображений и видео. Время автономной работы больше, чем у сопоставимых ноутбуков с процессорами Intel и более старых процессоров AMD, при этом оценка также относительно высока. Но процессор Ryzen очень хорошо показал себя в тесте батареи PCMark, который имитирует легкую работу, такую ​​как редактирование текста, изображений и видео. Время автономной работы больше, чем у сопоставимых ноутбуков с процессорами Intel и более старых процессоров AMD, при этом оценка также относительно высока.

Выводы

Ноутбук на Ryzen 4000U - производительная лошадка, которая порадует вас и автономностью, и мощностью. Но, похоже, что доступны лишь небольшие партии ноутбуков с этими процессорами. Потому, если вам удалось его приобрести - это будет реально выгодная покупка.