Когда размер имеет значение: Обзор моноблока IdeaCentre AIO 3i на 27 дюймов

Этот моноблок все-в-одном создан для офисной работы.

Обзор моноблока IdeaCentre AIO 3i

27-дюймовый Lenovo IdeaCentre AIO (All-in-one - все в одном) 3i - это красивый, современный настольный компьютер, который предлагает множество вариантов для покупателей моноблока - элегантный дизайн, великолепный дисплей и высокую производительность. Моноблок оснащен процессором Core i5-10400T, а также SSD емкостью 256 ГБ в сочетании с 8 ГБ памяти.

Дизайн

Внешний вид IdeaCentre AIO 3i довольно стильный. Хотя он выглядит как монитор на трубчатой ​​подставке, все внутренности спрятаны внутри самого дисплея.

На моноблок приятно смотреть и он превосходит многие другие моноблоки, доступные на рынке, особенно по эстетике. На передней панели нет USB-портов для подключения устройств, их все также спрятали сзади. Т.е., если моноблок стоит к стенке, быстро поставить флешку не получится. Нужно разворачивать его полностью. Тут, или смириться с этим фактом, или докупить USB-хаб для подключения флешек.

Обзор моноблока IdeaCentre AIO 3i

Боковые панели здесь тонкие, но верхняя и нижние панели довольно толстые, так как вверху разместилась веб-камера, а в нижней находятся встроенные динамики.

Как уже говорилось, все порты устройства спрятаны на задней и боковой стенках монитора. Боковые порты также вполне доступны: порт USB 3.1, устройство для чтения SD-карт, разъем для наушников - все на левой стороне, а на правой стороне находится кнопка включения / выключения.

На тыльной стороне расположены порт Ethernet, HDMI, два порта USB 2.0 и порт USB 3.1. Здесь нет USB-C или Thunderbolt.

Обзор моноблока IdeaCentre AIO 3i

В комплект также входят беспроводные мышь и клавиатура, которые позволяют приступить к работе сразу после распаковки машины.

Экран Lenovo IdeaCentre AIO 3i

Хотя дисплеи 4K появились на большинстве моноблоков на рынке, Lenovo IdeaCentre AIO 3i сохраняет разумную цену за счет более скромной панели Full-HD.

Обзор моноблока IdeaCentre AIO 3i

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27-дюймовый большой дисплей (на самом деле 26,9 дюйма, диагональ экрана 68,4 см ) примерно в три раза больше, чем у стандартного 15,6-дюймового ноутбука.

Full HD - хороший выбор для офисных программ, потому что меню не такие крошечные, как на дисплеях с более высоким разрешением, которые лучше подходят для редактирования фотографий или видео в 4K.

Обзор моноблока IdeaCentre AIO 3i

Матовый дисплей обеспечивает минимально бледную цветопередачу, но предотвращает раздражающие отражения. Идеально подходит для использования в офисе. Но, при этом, даже на таком большом экране все выглядит детализировано, без заметных пикселей.

Над экраном находится веб-камера со шторкой TrueBlock Privacy Shutter, позволяющая вручную закрывать и открывать веб-камеру, когда она не используется.

IdeaCentre AIO 3i в работе

Сердцем Lenovo IdeaCentre AIO 3 является процессор Intel из текущей серии Comet Lake: Core i5-10400T относится к энергосберегающим моделям с максимальной потребляемой мощностью 35 Вт. Его шесть вычислительных ядер работают на частоте 2 гигагерца, отдельные ядра могут даже кратковременно работать с частотой до 3,6 гигагерц. Это дает много возможностей для офисных программ и более требовательного программного обеспечения для редактирования фото и видео, такого как Adobe Photoshop CC.

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Тот факт, что процессор представляет собой довольно экономичную модель, при нормальной работе процессор лишь немного нагревается и поэтому его почти не нужно охлаждать. Таким образом моноблок остается очень тихим.

Второе преимущество: несмотря на большой 27-дюймовый дисплей, моноблок потребляет всего 38 Вт; он потребляет больше энергии от розетки (104 Вт) только при полной нагрузке.

За графику отвечает Intel UHD Graphics 630 с 4002 Мбайт памяти. Поиграть во что-то кроме WoT Blitz или каких-то пасьянсов не получится. Но, не забываем, что это офисный моноблок.

Обзор моноблока IdeaCentre AIO 3i

Твердотельный накопитель емкостью 256 ГБ является лучшим вариантом по сравнению с традиционными вращающимися жесткими дисками, так как вы получаете быстрые запись и чтение. Сам моноблок загружается почти мгновенно.

Выводы

Lenovo IdeaCentre 3i представляет собой элегантный, компактный все-в-одном моноблок, который предлагает достойную производительность и отличный дизайн. Можно лишь пожаловаться на неудобное размещение портов и кнопку включения. В остальном же - это очень интересный моноблок с большим экраном

Напомним, ранее сообщалось, что Lenovo выпустил моноблок с экраном на 29 дюймов.