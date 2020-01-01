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Тренды YouTube: Самая сильная мафия в мире и Потоп в Житомире

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Після зливи на Покровській житомиряни розважаються на водному мотоциклі 

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После ливня 30 мая улиці Житомира снова затопило. Традиционно непроходимой стала улица Покровская и перекресток Покровской и Грушевского. Пешеходам было по колено воды, а транспорт оказался заблокирован в воде. Житомиряне плыли по улице на надувном матрасе, а некоторые устроил развлечения на водяной мотоцикле. Фото и видео затопленных улиц распространяли в социальных сетях.

Япония / Самая сильная Мафия в мире / Встреча с главарём Якудза / Как люди живут

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Сегодня побываем в Японии, ее столице Токио. Япония - страна с самыми современными технологиями: своя космическая программа, поезда на магнитной подушке, роботы. Японские компании известны во всем мире: автомобили, музыкальные инструменты, часы, фотоаппараты. В Японии одна из самых больших продолжительность жизни - 84 года, а ВВП Японии 3-ий в мире. Сегодня узнаем как же в такой передовой стране расцвела организованная преступность - поговорим о Якудза.

Напомним, ранее сообщалось, что Хата на тата и Animal Джаz.

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Теги: тренды YouTube, видео
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