Шустрый и тихий: Обзор игрового ноутбука Legion 5

Lenovo предлагает больше устройств для геймеров и представляет серию Legion 5, которые стали преемниками Y540. В серии доступны модели с процессорами Intel 10-го поколения и AMD.

Обзор ноутбука Lenovo Legion 5

К нам на обзор попал Lenovo Legion 5, оснащенный AMD Ryzen 7 4800H, 32 Гб памяти и видеокартой Nvidia RTX 1660 с памятью на 6 Гб.

Кроме того Lenovo, планирует установить графические процессоры Nvidia RTX 270 и 2080 Super с самыми мощными процессорами в этой серии, что будет хорошей новостью для геймеров-энтузиастов. Но сегодняшняя модель, по нашему мнению, является наиболее сбалансированной для пользователей с ограниченным бюджетом.

Технические характеристики Lenovo Legion 5

Процессор: AMD Ryzen ™ 7 4800H

AMD Ryzen ™ 7 4800H Операционная система: Windows 10

Windows 10 Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 1660

NVIDIA GeForce RTX 1660 Дисплей: 15.6 “FHD IPS (1920 x 1080), 300 нит, частота обновления 144 Гц, время отклика <3 мс, 100% охват цветового пространства sRGB, поддержка Dolby Vision ™ (в максимальной комплектации)

15.6 “FHD IPS (1920 x 1080), 300 нит, частота обновления 144 Гц, время отклика <3 мс, 100% охват цветового пространства sRGB, поддержка Dolby Vision ™ (в максимальной комплектации) Память: 32 ГБ 3200 МГц DDR4

32 ГБ 3200 МГц DDR4 Аккумулятор: 80000 мА/ч

80000 мА/ч Накопитель: PCIe SSD до 1 ТБ

Аудио: 2 динамика 2 Вт от Harman Kardon, поддержка технологии Dolby Atmos

Габариты: (Ш х Г х В): 363 мм x 260 мм x 23.57 - 26.13 мм

(Ш х Г х В): 363 мм x 260 мм x 23.57 - 26.13 мм Вес: От 2.5 кг

От 2.5 кг Подключение: 802.11 ax, Bluetooth®5

802.11 ax, Bluetooth®5 Порты / слоты: USB-A 3.1 Gen 1, 3 x USB-A 3.1 Gen 1, USB-C 3.1 (DisplayPort ™), HDMI 2.0, RJ45 Ethernet, Комбинированный разъем для наушников / микрофона, Слот для замка Kensington

USB-A 3.1 Gen 1, 3 x USB-A 3.1 Gen 1, USB-C 3.1 (DisplayPort ™), HDMI 2.0, RJ45 Ethernet, Комбинированный разъем для наушников / микрофона, Слот для замка Kensington Клавиатура: С белой подсветкой, 4-зонная подсветка RGB (опционально).

Дизайн

Производитель не скупился на размер, поэтому он поставляется в огромной жесткой и толстой картонной коробке, на которой виден очень большой логотип семейства Legion. Внешняя отделка из картона и снабжена ручкой для транспортировки.

При доставке упаковку немного повредили, но, как оказалось, в Lenovo продумали и такой вариант.

Когда открываете коробку, внутри найдете каркас из пенопласта, который защищает сам ноутбук. Дополнительно он еще находится в текстильном мешке, который не собирает пыль.

В комплект покупки входят следующие элементы:

Ноутбук Lenovo Legion 5

Внешний блок питания 230 Вт

Кабель с европейской вилкой

Руководство по поддержке

Дизайн, который был реализован в этом новом семействе Lenovo Legion 5, имеет современный, но хищно-угловатый внешний вид.

Сам ноутбук, хотя и игровой, довольно тонкий - всего 26 мм в толщину. Надо сказать, что вся нижняя часть сделана из толстого пластика, к тому же очень хорошего качества, так как на ощупь и по звуку он очень похож на алюминий. Здесь мы находим большие отверстия с решеткой и фильтром для пыли, которое позволяет вентиляторам системы Coldfront 2.0 всасывать много чистого воздуха. Продольная резинка служит опорой вместе с двумя другими передними, поднимая ноутбук от стола на 3–4 миллиметра.

Крышка монитора снабжена большим логотипом Legion, который загорается при включении.

Далее мы рассмотрим более подробно внутреннюю часть Lenovo Legion 5 , в которой мы видим клавиатуру и область тачпада.

Читай также: Lenovo показала самый тонкий игровой ноутбук На этот раз клавиатура ISO-типа с цифровой панелью и отличным разделением элементов используется для повышения удобства использования. Тачпад со своей стороны имеет стандартные размеры, без физических кнопок. Lenovo уделяет внимание клавиатуре, и, пожалуй, у них одни из самых удобных для набора кнопок. Клавиши имеют мягкий ход, почти бесшумный. На этот раз клавиатура ISO-типа с цифровой панелью и отличным разделением элементов используется для повышения удобства использования. Тачпад со своей стороны имеет стандартные размеры, без физических кнопок. Lenovo уделяет внимание клавиатуре, и, пожалуй, у них одни из самых удобных для набора кнопок. Клавиши имеют мягкий ход, почти бесшумный.

Сама клавиатура имеет подсветку, причем можно настроить RGB-подстветку позонно, например, задать плавное перетекание цвета по всей клавиатуре, или выделить участок определенным цветом.

Lenovo Legion 5 имеет три разные зоны с портами, большая часть которых находится в задней части.

Справа и слева мы находим:

2x USB Type-A 3.2 Gen1 (по одному с каждой стороны)

Комбинированный разъем для наушников и микрофона с разъемом 3,5 мм

Светодиодный индикатор питания

А в задней части находим остальные:

1x RJ45

1x USB 3.2 Gen1 Type-C с DisplayPort 1.4

2 порта USB 3.2 Gen1 Type-A

1x HDMI

Порт питания

Слот Kensington для универсальных замков

Читай также: Бюджетная замена компьютера: обзор ноутбука Lenovo IdeaPad Y580 Таким образом, у нас будет 5 портов USB, на один больше, чем у большинства ноутбуков. Таким образом, у нас будет 5 портов USB, на один больше, чем у большинства ноутбуков.

Модель, которую мы анализируем, имеет панель с технологией IPS LCD, которая дает нам родное разрешение Full HD или 1920x1080p. Это панель нового поколения отличного качества, с откликом 3 мс и стандартной яркостью 300 нит.

Углы обзора отличные, искажений цвета или потемнение панели незаметно. Производитель не предоставляет дополнительной информации об этом экране, но ноутбук поставляется с программой для настройки монитора Lenovo Vantage. Но о ней чуть позже

Звук

Многие производители используют бренд Harman Kardon для реализации своих аудиосистем в устройствах, например, в некоторых ноутбуках Asus или проекторах ViewSonic. Lenovo Legion 5 имеет эту систему в виде двух стереодинамиков мощностью 2 Вт.

Звук выделяется своей теплотой и без склонности к металлическим звукам, что очень характерно для некоторых ноутбуков. Их сила, несомненно, в средних частотах, поэтому с фрагментами голоса и фильмов они звучат неплохо с очень хорошо откалиброванными высокими частотами.

Читай также: Гибкая мощность: Обзор Lenovo Yoga Slim 9 Тем не менее, ни басы, ни громкость не будут слишком высокими. Недостаток ли это - не знаем. Играть на ноутбуке на полную громкость - это, как нам кажется, немного извращение. Есть же наушники. Тем более, что аналоговый разъем совместим с Dolby Atmos, поэтому для наушников выдается достаточно высокое качество звука, с виртуальным трехмерным пространством. Тем не менее, ни басы, ни громкость не будут слишком высокими. Недостаток ли это - не знаем. Играть на ноутбуке на полную громкость - это, как нам кажется, немного извращение. Есть же наушники. Тем более, что аналоговый разъем совместим с Dolby Atmos, поэтому для наушников выдается достаточно высокое качество звука, с виртуальным трехмерным пространством.

Что касается веб-камеры, здесь особо нечего комментировать. Это камера с разрешением HD в 1280x720p, способный записывать со скоростью 30 кадров в секунду. Но она несовместима с Windows Hello, поэтому вы не сможете использовать ее для разблокировки ноутбука лицом.

Программы

У Lenovo есть собственное программное обеспечение для управления. Но, в отличие от программ других производителей, оно не бесполезное. Lenovo Vantage включает в себя такие элементы, как телеметрия основного оборудования и различные профили производительности, контроль сетевой безопасности, поддержку и обновление системы и программ.

Также можно изменить цветовую температуру экрана, а также яркость и контраст веб-камеры. Наконец, он предоставит нам полный список с характеристиками оборудования.

Ноутбук в работе

Если мы рассматриваем игровой ноутбук, значит его нужно нагрузить играми помощнее.

Assassin's Creed Valhalla:

Crysis Remastered:

GTA V:

Система охлаждения Lenovo Legion 5i имеет собственное название, а точнее Coldfront 2.0, как обновление предыдущего Y540. На этот раз он состоит из двойного 67-лопастного вентилятора, покрытого жидкокристаллическим полимером (по крайней мере, так говорят). Они отвечают за охлаждение небольших ребристых радиаторов четырех существующих воздуховыпускных отверстий.

Тепло достигает этих радиаторов через три канала в виде больших тепловых трубок, изготовленных из высококачественной меди. Они улавливают тепло с помощью двух медных охлаждающих пластин, установленных в ЦП и ГП соответственно и по отдельности.

При большой нагрузке вентилятор включался на полную мощность. Нельзя сказать, что он тихий, но дискомфорта его шум не вызывал.

Но и с охлаждением он справлялся очень хорошо.

Аккумулятор и автономность

Читай также: Дань классике: Обзор ноутбука Lenovo ThinkPad E490 Когда мы используем ноутбук без подзарядки для выполнения основных задач, рекомендуется выбрать бесшумный профиль системы, который также фокусирует потребление только на процессоре и его встроенном графическом процессоре, немного увеличивая автономность. В тестах использования со сбалансированным профилем и 50% яркостью мы получили автономность около 2 с половиной часов. Учитывая, насколько крошечный аккумулятор и оборудование у нас есть, это ожидаемая мера, а при максимальной яркости и при нагрузке это будет сокращено примерно до часа. Когда мы используем ноутбук без подзарядки для выполнения основных задач, рекомендуется выбрать бесшумный профиль системы, который также фокусирует потребление только на процессоре и его встроенном графическом процессоре, немного увеличивая автономность. В тестах использования со сбалансированным профилем и 50% яркостью мы получили автономность около 2 с половиной часов. Учитывая, насколько крошечный аккумулятор и оборудование у нас есть, это ожидаемая мера, а при максимальной яркости и при нагрузке это будет сокращено примерно до часа.

Конечно, этот ноутбук и не предназначен для офисной работы. Скорей, батарея нужна для того, чтобы спасать ноутбук от сбоя во время игр, если внезапно выключили свет.

Тесты

Начнем с теста M.2 NVMe SSD. Для этого мы использовали CristalDiskMark.

Как мы и ожидали, производительность немного скромнее, чем у других игровых ноутбуков, использующих твердотельные накопители WD или Samsung. Но это все еще очень высокие результаты.

Посмотрим на блок синтетических тестов ниже.

Выводы

Это новое поколение ноутбуков семейства Lenovo Legion выглядит впечатляюще с точки зрения цены и мощности, и они, несомненно, будут иметь очень хорошие продажи. Дизайн выполнен в довольно оригинальном современном стиле, хотя и похож на предыдущее поколение.

Читай также: Легкий, прочный и тонкий: Обзор ультрабука ThinkPad X1 Carbon 7th Gen Мы были приятно удивлены системой охлаждения, и, кажется, что новое обновление прекрасно с этим справилось, дав нам довольно хорошие температуры. Но самое замечательное то , насколько он тихий, намного лучше, чем у конкурентов. Мы были приятно удивлены системой охлаждения, и, кажется, что новое обновление прекрасно с этим справилось, дав нам довольно хорошие температуры. Но самое замечательное то , насколько он тихий, намного лучше, чем у конкурентов.

Еще один аспект, который нам понравился, - это панель IPS. У нее отличные характеристики цвета и частота 144 Гц, что делает картинку четче. Она также обладает отличной контрастностью и яркостью.

Клавиатура и тачпад также оставила нам очень хорошие ощущения, с мягким прикосновением, хорошими кнопками и лучшей мембраной.