Тренды YouTube: Хата на тата и Animal Джаz

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Николай Литвин – свой пацан среди молодежи. Часть 1 – Хата на тата 9 сезон

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В сегодняшней программе будет очень весело и смешно, ведь курс перевоспитания пройдет Николай Литвин из Долинская. Папа – творческая личность. Утром он развлекает песнями детей в детском саду, а вечером превращается в популярного диджея и устраивает громкие пати для молодежи.



Герою проекта Хата на тата Николаю Литвину очень нравится общаться с детьми, ведь так он заряжается энергией молодости и юности. А вот домашние дела и совместное времяпрепровождение с семьей папе совсем не по душе. Поможет ли график мамы перевоспитать папу?

Animal Джаz – мировой стрит-арт и русская музыка / вДудь

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Новым героем "вДудя" стал Александр Красовицкий, лидер Animal Jazz. Внутри — почти двухчасовой разговор о стрит-арте с граффити (в локациях Бразилии и Дагестана) и музыке. Ну и власти в России, конечно.

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