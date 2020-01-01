Facebook больше не будет удалять сообщения про COVID-19

Обновление появилось после того, как Джо Байден приказал провести новое расследование причин пандемии.

Теперь за посты про искусственно созданный COVID-19 наказывать не будут freepik.com

Заявление о том, что COVID-19 был создан человеком, больше не приведет к удалению вашего сообщения Facebook. Социальная сеть обновила свои правила дезинформации и больше не будет удалять утверждения о том, что COVID-19 был сделан в лаборатории или создан правительством.

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Изменение внесли, когда президент Джо Байден приказал провести новое расследование причин пандемии, включая то, возникла ли пандемия "в результате контакта человека с инфицированным животным" или в результате несчастного случая в лаборатории. "Я попросил разведывательное сообщество удвоить свои усилия по сбору и анализу информации, которая могла бы приблизить нас к окончательному выводу", - сказал президент Байден в среду.

Теория "лабораторных происшествий" получила признание в последние недели, после того как некоторые ученые заявили, что недостаточно доказательств, чтобы исключить такую ​​возможность. Сторонники этой теории говорят, что пандемия могла возникнуть в лаборатории Ухани, где исследователи изучали коронавирусы. Всемирная организация здравоохранения, на которую Facebook долгое время полагалась при формировании своей политики в отношении коронавируса, сказал "Все гипотезы остаются открытыми", хотя исследователи заявили, что лабораторная теория маловероятна.

Все это привело к тому, что Facebook обновил свои правила дезинформации. Ранее компания удаляла сообщения, в которых утверждалось, что вирус был "искусственным", изготовленным в лаборатории или биологическим оружием, созданным правительством. Теперь Facebook больше не будет удалять эти утверждения, хотя некоторые идут гораздо дальше теории "лабораторных происшествий".

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"В свете продолжающихся расследований происхождения COVID-19 и консультаций с экспертами в области общественного здравоохранения мы больше не будем удалять утверждения о том, что COVID-19 создан человеком, из наших приложений", - говорится в заявлении представителя Facebook. "Мы продолжаем работать с экспертами в области здравоохранения, чтобы идти в ногу с меняющимся характером пандемии, и регулярно обновляем нашу политику по мере появления новых фактов и тенденций".

Для Facebook это изменение подчеркивает, как COVID-19 заставил компанию бороться с дезинформацией новым и часто более агрессивным способом. В первые дни пандемии компания объявила, что предпримет необычный шаг - не просто опровергнет дезинформацию о COVID-19, но и удалит сообщения, которые он считал опасными. С тех пор Facebook удалил миллионы сообщений за распространение опасной дезинформации, включая поддельные лекарства и другие теории заговора.

Хотя правила дезинформации о коронавирусе в Facebook меняются не впервые, компания также изменила свои правила в отношении дезинформация о вакцинах. Например, последнее изменение вызвало недоумение и критику в связи с тем, что компании вообще не следовало "подвергать цензуре" такие взгляды.

Но после шквала новостей и нового правительственного расследования проблема прочно вошла в "мейнстрим", даже несмотря на то, что ученые все еще расходятся во мнениях по существу вопроса. Поэтому неудивительно, что Facebook хотел бы дать своим пользователям возможность обсудить этот вопрос.

Напомним, ранее сообщалось, что Facebook будет бороться с коронавирусом в рекламе.