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Еще один производитель смартфонов закрывается

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Смартфоны от VinSmart больше не будут выходить.
Смартфоны VSmart больше не производят
Смартфоны VSmart больше не производят
iphones.ru

Компания VinSmart прекращает выпуск смартфонов под брендом VSmart. Если вы впервые слышите о таких телефонах, сообщаем, что это вьетнамский производитель электроники, который начал выпуск смартфонов в 2018-м году. Судя по предложениям магазинов по защитным стеклам и чехлам, в Украине есть люди, которые пользовались этими телефонами.

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Vingroup JSC закрывает свое подразделение электронных устройств VinSmart всего через несколько месяцев после экспорта смартфонов в США и сосредоточится на производстве электромобилей. Закрытие VinSmart является попыткой "мобилизовать все ресурсы" для разработки VinFast - нового автомобиля. 

Компания VinSmart, которая заявила, что планирует поставить в США до 2 миллионов смартфонов в 2020 году, была основана в 2018 году. Она производила другие устройства, включая смарт-телевизоры. Согласно заявлению, VinSmart перейдет на предоставление интеллектуальных решений для автомобилей и домов и сосредоточится на разработке автомобильной информационно-развлекательной системы для VinFast. 

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Компания VinFast, основанная миллиардером Фам Нхат Вуонгом, начала поставлять вьетнамским потребителям автомобили с бензиновыми двигателями с лицензированными двигателями BMW в 2019 году. Автопроизводитель планирует начать выпуск электромобилей во Вьетнаме в конце этого года. 

Напомним, ранее сообщалось, что LG хочет продать смартфонный бизнес.

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Теги: смартфоны, телефоны
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