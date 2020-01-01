Новые смарт-часы Huawei Watch 3 будут работать на HarmonyOS

Тизер часов появился в Сети.

Huawei недавно запустила HarmonyOS, собственную операционную систему компании, которая будет использоваться почти во всех продуктах этого бренда. Huawei готовится к запуску HarmonyOS для смартфонов через несколько дней.

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Теперь, в преддверии запуска HarmonyOS для смартфонов на следующей неделе, компания анонсировала появление своих умных часов следующего поколения - Huawei Watch 3, которые также будут работать под управлением HarmonyOS.

Для тех, кто не знает, Huawei начала продавать умные часы в 2015 году, и первое устройство было выпущено как Huawei Watch, работающее на чипсете Snapdragon Wear и Android Wear. В 2018 году серия Huawei GT дебютировала с HiSilicon Kirin SoC и работала под управлением Huawei LiteOS. Теперь компания повторно запускает линейку Huawei Watch, чтобы устранить недостатки предыдущих версий.

Предстоящий смартфон, который будет работать под управлением новой HarmonyOS, будет иметь улучшенный пользовательский интерфейс, а также поддержку мобильных платежей и поддержку большего количества сторонних приложений.

Ожидается, что Huawei также выпустит сотовый вариант, который будет поддерживать совместимость с eSIM. Но еще неизвестно, как устройство будет работать с этой новой операционной системой и дополнительными функциями с точки зрения времени автономной работы.

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Что касается запуска 2 июня, предполагается, что Huawei анонсирует еще несколько устройств, включая Huawei MatePad Pro 2. Китайский гигант ожидает, что к концу 2021 года количество устройств, оснащенных операционной системой Hongmeng, достигнет 300 миллионов, из которых оборудование Huawei превысит 200 миллионов, а количество различных терминальных устройств для сторонних партнеров превысит 100 миллионов.

Напомним, ранее сообщалось, что Huawei может перенести выход смартфона P50 на несколько месяцев.