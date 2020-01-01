Viasat требует приостановить запуск интернет-спутников Илона Маска

Компания считает, что не была проведена экологическая экспертиза.

Спутниковый оператор Viasat просит Федеральную комиссию по связи США (FCC) запретить SpaceX запускать спутники Starlink, поскольку он направляется в суд с требованием провести тщательную экологическую экспертизу быстрорастущего мегасозвездия.

Попытка Viasat остановить или хотя бы замедлить расширение Starlink основывается на том, чтобы убедить федеральный апелляционный суд в том, что FCC была юридически обязана оценить влияние мегасозвездия на окружающую среду, прежде чем утвердить запрос SpaceX на увеличение более чем вдвое количества спутников, которые она намеревается использовать с расстояния 550 километров.

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Первоначально FCC одобрила группировку из 4 409 спутников, которая включала 2 825 спутников на орбитах от 1100 до 1300 километров и 1584 спутника на 550 километров. 27 апреля FCC одобрила приложение SpaceX для изменения этой лицензии, переместив спутники на более высокие орбиты на 550 километров и изменив размер всей группировки до 4 408 спутников.

Компания заявляет, что искала модификацию, чтобы уменьшить задержку сигнала между космосом и землей, чтобы улучшить видеозвонки, игры и другие действия в сети.

В декабре FCC присудила SpaceX 890 миллионов долларов в рамках первой фазы Rural Digital Opportunity Fund (RDOF), целью которой является предоставление широкополосных услуг для необслуживаемых домов и предприятий в Соединенных Штатах. Низкая задержка была ключевым критерием для получения финансирования.

Из более чем 1600 спутников Starlink, находящихся на орбите, с января запущено около 700. Запуск Falcon 9, запланированный на 26 мая с мыса Канаверал, штат Флорида, станет 13-м запуском Starlink в 2021 году.

Viasat просит FCC приостановить дальнейшие запуски, пока федеральные суды не рассмотрят законность изменения лицензии.

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Некоторые астрономы также запросили экологическую оценку, обеспокоенные тем, как отражательная способность созвездия влияет на наблюдения с помощью наземных телескопов.

FCC в целом отклонила запросы, когда одобрила изменение лицензии , хотя и призвала SpaceX продолжить тесное сотрудничество с астрономами, чтобы уменьшить яркость своих спутников. FCC предложила несколько причин для невыполнения экологической оценки, от вопроса о том, распространяется ли световое загрязнение на NEPA, до отметки о том, что Федеральное управление гражданской авиации проводит свою собственную экологическую экспертизу в рамках процесса лицензирования запуска.

Если FCC не предоставит отсрочку до 1 июня, Viasat намеревается обратиться в Апелляционный суд Соединенных Штатов, где он будет добиваться отсрочки и пересмотра приказа об изменении.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые пожалуются на Илона Маска в ООН.