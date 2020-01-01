Тренды YouTube: Дорогая еда против дешевой и Джиган на Roast Battle
В тренде - кулинарный и юмористический баттлы.
Дорогая VS ДЕШЕВАЯ ЕДА
Читай также: Тренды YouTube: Ревизор в Днепре и JERRY HEIL - Блогер
Блогер TheBrianMaps выпустил видео-эксперимент, в котором вместе с мамой проверял, можно ли на вкус отличить дорогую еду от дешевой. И что оказалось вкуснее?
Джиган x Алексей Щербаков | Roast Battle
Читай также: Тренды YouTube: Моя первая игра и Читаю старые переписки
Roast Battle – формат, в котором молодые комики бьются за денежный приз “прожаривая“ друг друга. Их оценивает приглашенная звезда. А победители в конце “прожаривают“ саму звезду.
Напомним, ранее в тренды попали Легальная алхимия звезд и Вечные - Тизер-трейлер.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Полная версия правил