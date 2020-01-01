Тренды YouTube: Дорогая еда против дешевой и Джиган на Roast Battle

В тренде - кулинарный и юмористический баттлы.

Дорогая VS ДЕШЕВАЯ ЕДА

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Блогер TheBrianMaps выпустил видео-эксперимент, в котором вместе с мамой проверял, можно ли на вкус отличить дорогую еду от дешевой. И что оказалось вкуснее?

Джиган x Алексей Щербаков | Roast Battle

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Roast Battle – формат, в котором молодые комики бьются за денежный приз “прожаривая“ друг друга. Их оценивает приглашенная звезда. А победители в конце “прожаривают“ саму звезду.

Напомним, ранее в тренды попали Легальная алхимия звезд и Вечные - Тизер-трейлер.