Apple сделает стекло iPhone тоньше и прочнее

Компания работает над патентом для стекла.

Apple, по всей видимости, изучает способ сделать стекло на передней панели iPhone тоньше и прочнее. Компания стремится достичь этого, создав специальную опорную конструкцию, которая будет использоваться по краям, которая также будет сделана из стекла.

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Гигант из Купертино подал патент в Управление по патентам и товарным знакам США под названием "Вставной молдинг вокруг стеклянных элементов для портативных электронных устройств". Для тех, кто не знает, смартфоны и другие мобильные устройства или даже большие дисплеи используют стеклянные панели на передней панели реальных дисплеев. Эта панель выполняет основную функцию защиты экрана изнутри от прямых ударов и царапин. Его часто используют для того, чтобы дисплей идеально вписался в дизайн любого устройства.

Теперь в новом патенте Apple говорится, что у него будет такая же стеклянная крышка, которая будет выступать из остальной части корпуса, как и изогнутые дисплеи, хотя он направлен на сохранение тонкости основных стеклянных секций в целом. Проще говоря, хотя стекло может выступать из конструкции, оно не будет увеличивать обхват устройства, поскольку станет тоньше. Тем не менее, тонкость обычно снижает прочность, но производитель iPhone стремится использовать решение, в котором используется стеклянная структура по краям стеклянной крышки.

Эта стеклянная конструкция будет действовать как посредник между основным корпусом и тонкой стеклянной крышкой. У него также будет выступ на внешнем крае, окружающий стеклянную крышку. К сожалению, это все еще патент, и неясно, действительно ли компания планирует включить это решение в свои будущие продукты. Так что следите за обновлениями.

Напомним, ранее сообщалось, что IPhone выпал из самолета и остался цел.