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Apple сделает стекло iPhone тоньше и прочнее

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Компания работает над патентом для стекла.
Новые iPhone смогут получить тонкое стекло
Новые iPhone смогут получить тонкое стекло
MacOtakara

Apple, по всей видимости, изучает способ сделать стекло на передней панели iPhone тоньше и прочнее. Компания стремится достичь этого, создав специальную опорную конструкцию, которая будет использоваться по краям, которая также будет сделана из стекла.

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Гигант из Купертино подал патент в Управление по патентам и товарным знакам США под названием "Вставной молдинг вокруг стеклянных элементов для портативных электронных устройств". Для тех, кто не знает, смартфоны и другие мобильные устройства или даже большие дисплеи используют стеклянные панели на передней панели реальных дисплеев. Эта панель выполняет основную функцию защиты экрана изнутри от прямых ударов и царапин. Его часто используют для того, чтобы дисплей идеально вписался в дизайн любого устройства.

Теперь в новом патенте Apple говорится, что у него будет такая же стеклянная крышка, которая будет выступать из остальной части корпуса, как и изогнутые дисплеи, хотя он направлен на сохранение тонкости основных стеклянных секций в целом. Проще говоря, хотя стекло может выступать из конструкции, оно не будет увеличивать обхват устройства, поскольку станет тоньше. Тем не менее, тонкость обычно снижает прочность, но производитель iPhone стремится использовать решение, в котором используется стеклянная структура по краям стеклянной крышки.

Эта стеклянная конструкция будет действовать как посредник между основным корпусом и тонкой стеклянной крышкой. У него также будет выступ на внешнем крае, окружающий стеклянную крышку. К сожалению, это все еще патент, и неясно, действительно ли компания планирует включить это решение в свои будущие продукты. Так что следите за обновлениями.

Напомним, ранее сообщалось, что IPhone выпал из самолета и остался цел.

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Теги: iPhone, Apple, патент
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