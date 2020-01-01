Тренды YouTube: Легальная алхимия звезд и Вечные - Тизер-трейлер

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Вечные - Тизер-трейлер

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MARVEL представляет новую команду супергероев, выступающих в эпической истории, охватывающей тысячи лет. Фильм режиссера Хлои Чжао представляет группу бессмертных героев, вынужденных выйти из тени, чтобы объединиться против старейшего врага человечества, Девиантов. Выдающийся актерский ансамбль включает в себя Ричарда Мэддена в роли всемогущего Икариса, Джемму Чан в роли человеколюбивой Серсеи, Кумэйла Нанджиани в роли наделенного космической силой Кинго, Лорен Ридлофф в роли сверхбыстрой Маккари, Брайана Тайри Генри в роли мудрого изобретателя Фастоса, Сальму Хайек в роли духовного лидера Вечных по имени Аяк, Лию МакХью в роли вечно молодой Спрайт, Дона Ли в роли могучего Гильгамеша, Барри Кеогана в роли отшельника Друига и Анджелину Джоли в роли суровой воительницы Тены. Кит Харингтон сыграет роль Дэйна Уитмена.

Легальная алхимия звезд. Как получить ВСЁ из НИЧЕГО?

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В этом выпуске мы разберем, откуда появилось все вещество на свете. Вы узнаете, почему всё стремится к железу, как нейтронные звезды выковали золото в подвеске вашей девушки, сколько в вас вещества от Большого бабаха, почему самое мощное место в Солнечной системе это Подмосковье, есть ли конец у таблицы Менделеева.

Напомним, ранее в тренды попали NK - Красное вино и Прожарка Басты.