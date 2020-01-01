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Космический гламур: Лучшие фото Млечного Пути за 2021 год

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Посмотрите на потрясающие снимки нашей галактики.
Космический гламур: Лучшие фото Млечного Пути за 2021 год
capturetheatlas.com

Одна из лучших вещей, когда ты находишься далеко от ярких огней города - это взглянуть вверх на величие Млечного Пути. Блог о путешествиях Capture the Atlas представил последний выпуск своей ежегодной коллекции "Фотограф года Млечного Пути", в которой представлены потрясающие снимки нашей невероятно фотогеничной домашней галактики.

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Ночное небо было бы гораздо менее изысканным, если бы над головой не маячил Млечный Путь. Высокая концентрация звезд, пыли и газа по направлению к центру нашей галактики создает мерцающую полосу света и тени, которая прекрасно сочетается практически с любым ландшафтом на Земле.

Именно в этом заключается суть ежегодного конкурса Capture the Atlas. Редактор Дэн Зафра ищет фотографии, которые подчеркивают великолепие Млечного Пути и сопоставляют его с более земными прелестями. Но не только места и композиция имеют ключевое значение - судьи принимают во внимание историю, стоящую за кадром, и то, насколько хорошо это может вдохновить других фотографов взять свои камеры и отправиться за город.

В этом году в конкурсе участвуют фотографии, снятые со всего мира - США, Австралии, Новой Зеландии, Чили, Ирана, Турции, Бразилии, Испании, Италии, Словении, Швейцарии и Греции - 25 фотографами из 14 национальностей.

Посмотри на самые потрясающие снимки Млечного Пути.

Напомним, ранее сообщалось, что Sony World Photography Awards выбрало самые необычные фото года.

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Теги: Млечный Путь, фото, конкурс
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