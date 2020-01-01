Умный унитаз с искусственным интеллектом расскажет о состоянии здоровья

Устройство проверит стул хозяина во время сидения на унитазе.

Гастроэнтерологи могут многое сказать о здоровье кишечника пациента, анализируя его стул и выявляя нарушения, которые могут быть признаками таких состояний, как воспалительное заболевание кишечника или синдром раздраженного кишечника. Новая технология, разработанная в Университете Дьюка, может автоматизировать большую часть этого процесса, работая с существующими туалетными системами и используя искусственный интеллект для сканирования и классификации фекалий по мере их смывания.

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Каким бы неприятным это ни казалось, в течение многих лет исследователи вынашивали идею использования умных туалетов или даже умной туалетной бумаги, чтобы быстро получить снимок нашего стула. Профилирование содержимого этих образцов может улучшить наше понимание бактерий, живущих в нашем кишечнике, в то время как умный туалет, разрабатываемый в Стэнфордском университете, распространяет такое мышление и на мочу, анализируя обе формы человеческих отходов, чтобы выявить потенциальные признаки заболевания.

Технология умного туалета в Университете Дьюка ориентирована исключительно на номер два. Он предназначен для установки в трубы существующих туалетов и сбора изображений проходящих табуретов. Алгоритм искусственного интеллекта был обучен на более чем 3000 изображений уникального стула, все из которых были классифицированы гастроэнтерологами как жидкий, нормальный, запор, а также наличие крови.

Затем алгоритм смог самостоятельно проанализировать изображения и точно классифицировать стул в 85 процентах случаев и точно определить кровь в 76 процентах случаев.

"Мы с оптимизмом смотрим на готовность пациентов использовать эту технологию, потому что она может быть установлена ​​в трубах их туалетов и не требует от пациента каких-либо действий, кроме смыва", - говорит Соня Грего, ведущий исследователь исследования. "Это может быть особенно полезно для пациентов, которые не могут сообщить о своем состоянии, например для тех, кто живет в учреждении для длительного ухода".

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Хотя это только прототип, исследователи с оптимизмом смотрят на то, к чему может привести их работа, и уже имеют некоторые идеи относительно того, как улучшить технологию умного туалета. Это включает в себя интеграцию механизмов отбора проб для анализа биохимических маркеров высокоспецифичных данных о заболеваниях.

"Обычно гастроэнтерологи должны полагаться на информацию, сообщаемую самими пациентами об их стуле, чтобы помочь определить причину их проблем со здоровьем желудочно-кишечного тракта, что может быть очень ненадежным", - говорит Дебора Фишер, ведущий автор исследования.

"Пациенты часто не могут вспомнить, как выглядит их стул или как часто они испражняются, что является частью стандартного процесса наблюдения. Технология "умного туалета" позволит нам собирать долгосрочную информацию, необходимую для более точной и своевременной диагностики хронических желудочно-кишечных проблем".

Напомним, ранее сообщалось, что хакеры научились взламывать унитазы.