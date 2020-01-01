Что будет, если выстрелить в патрон: Эксперименты

Сработает ли патрон, если выстрелить в него из пневмооружия?

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Блогеры решили проверить, что будет, если выстрелить в патрон из пневматического пистолета. Для этого они использовали пневматический пистолет и пули небольшого калибра. Они установили пистолет и пулю неподвижно перед целью и дистанционно нажали на спусковой крючок.

Что получилось - смотри в видео.

Напомним, ранее блогеры проверяли, что будет, если расстрелять машину гвоздями.