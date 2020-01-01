Google запускает замену Android на умных колонках

Новая операционка выйдет уже сегодня.

В 2016 году появились слухи о новой операционной системе - многообещающей и неоднозначной. Теперь она наконец-то дебютирует на потребительском рынке благодаря обновлению Nest Hub первого поколения.

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Согласно отчету 9to5Google, компания Google скоро отправит обновление для Nest Hub 2018, которое заменит текущую операционную систему - CastOS на базе Linux - на Fuchsia OS.

Как это изменит жизнь владельцев Nest Hub? В отчете говорится, что ваш опыт использования устройства не изменится, и есть вероятность, что вы не заметите, что Nest Hub работает под управлением новой операционной системы.

Интерфейс Nest Hub будет выглядеть так же, поскольку слой пользовательского интерфейса Fuchsia OS построен с использованием Flutter - того же набора инструментов - той же платформы, что и текущий интерфейс устройства.

Весь процесс займет немного времени, так как запускаемое сегодня развертывание сначала дойдет до пользователей в программе предварительного просмотра, а в ближайшие месяцы постепенно перейдет к другим потребителям.

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Из прошлых отчетов и демонстраций мы знаем, что Fuchsia может работать на различных платформах, включая мобильные и настольные. Google не дает точной информации о природе операционной системы. В 2019 году в интервью The Verge глава Android и Chrome Хироши Локхаймер сказал: “Fuchsia - это просто продвижение передовых достижений с точки зрения операционных систем и вещей, которые мы узнаем от Fuchsia, которые мы можем включить в другие продукты“.

Он также намекнул на масштабирование ОС для форм-факторов, отличных от мобильных устройств и настольных компьютеров. И какой лучший способ доказать это с помощью обновления для устройства умного дома?

Напомним, ранее сообщалось, что Google уличили в прослушивании смартфонов.