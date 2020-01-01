1000 тараканов против 1000 муравьев: Эксперименты
Кто сильнее - тараканы или муравьи?
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Блогеры из Live Today проверили, кто более безбашенный - 1000 рыжих лесных муравьев или 1000 вечно голодных тараканов. Проверка была как в скорости поедания продуктов, так и в очном сражении "стенка на стенку".
Угадаете, кто победил?
Напомним, ранее блогеры показали, что может прожечь лазер на 10000 мВт.
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