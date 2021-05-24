Ученые вырыли самую глубокую в истории океанскую яму

Команда пробурила дыру на глубине около 8000 м под поверхностью Тихого океана, чтобы изучить историю землетрясений в этом регионе.

Группа исследователей, работающая у берегов Японии, пробурила дыру на дне Тихого океана, и она глубже, чем любая дыра в любом другом океане до этого.

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14 мая ученые на борту исследовательского судна Kaimei спустили длинное тонкое сверло, называемое гигантским поршневым пробоотборником, почти на 8000 метров через Тихий океан, подождав два часа 40 минут, пока бур наконец не достигнет дна Японской впадины, согласно заявлению. Там команда извлекла со дна моря керн отложений длиной 37 м, прежде чем снова медленно вытащить пробоотборник.

Буровая площадка расположена очень близко к эпицентру землетрясения Тохоку-оки магнитудой 9,1 балла, которое обрушилось на регион в 2011 году и вызвало гигантское цунами, обрушившееся на атомную электростанцию ​​Фукусима, вызвав разрушения. Изучая отложения в этой области, исследователи надеются узнать больше о древней истории землетрясений.

Эта операция по глубокому бурению превзошла предыдущего рекордсмена по бурению в океане. В течение почти 50 лет этот рекорд принадлежал научно-исследовательскому судну Glomar Challenger, которое в 1978 году затопило буровую установку в Марианской впадине. В ходе этой операции был обнаружен керн отложений на глубине около 7000 м под поверхностью.

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Что касается самой глубокой ямы из когда-либо вырытых на суше ? Это звание принадлежит Кольской сверхглубокой скважине, созданной учеными на крайнем севере Кольского полуострова в 1989 году. Бурение для проекта началось в 1970 году; почти два десятилетия спустя дыра достигла максимальной глубины 12200 м от поверхности.

В рамках Кольского проекта было обнаружено много геологических образцов континентальной коры.

Напомним, ранее сообщалось, что в океане нашли остатки древней морской воды.