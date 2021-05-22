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Китайский марсоход выкатился на поверхность Марса через неделю после посадки

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Китайский марсоход Чжуронг спустился на поверхность Марса через неделю после исторической посадки в Утопии.
Вид камеры из Чжуронга после высадки с посадочного модуля
Вид камеры из Чжуронга после высадки с посадочного модуля
CNSA

Национальное космическое управление Китая (CNSA) объявило в субботу, что шестиколесный Чжуронг выехал на поверхность в субботу, 6:20 по Киеву.

Теперь марсоход приступит к выполнению научных и исследовательских задач в Утопии Планиция с шестью научными полезными нагрузками, включая оптические и многоспектральные камеры и георадар.

Чжуронг  находился на посадочной платформе с момента его успешного входа, спуска и посадки 14 мая.

Вид камеры из Чжуронга после высадки с посадочного модуля
Вид камеры из Чжуронга после высадки с посадочного модуля
CNSA

В ходе подготовки к развертыванию марсоход провел автоматизированные проверки систем и экологические исследования. 

Китайский орбитальный аппарат Тяньвэнь-1, доставивший марсоход на Марс, изменил свою орбиту в понедельник, чтобы передавать данные от Чжуронга на Землю. Низкая скорость передачи данных означала, что первые изображения из Чжуронга не были опубликованы до 19 мая.

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Чжуронг является частью миссии Tianwen-1 и является первой независимой межпланетной экспедицией Китая. Космический аппарат стартовал в июле 2020 года и вышел на орбиту Марса 10 февраля. 

После нескольких месяцев сбора изображений с высоким разрешением для нанесения на карту своей области приземления, Чжуронг нацелился на область внутри Утопии Планиция, центр которой находился в центре с координатами 110,318 градуса восточной долготы и 24,748 градуса северной широты, успешно приземлившись на 109,9 градусе восточной долготы и 25,1 градусе северной широты.

Марсоход призван возвращать данные о потенциальных залежах водяного льда, погоде, топографии и геологии, дополняя научные данные, выполняемые миссиями других космических агентств.

Присутствие водяного льда в низких широтах Утопии Планиция могло иметь значение для понимания потенциальной обитаемости в прошлом или настоящем и было связано с будущими полетами на Марс с экипажем.

Одно из первых изображений, возвращенных марсоходом Чжуронг, на котором показаны солнечные батареи и поверхность Утопии
Одно из первых изображений, возвращенных марсоходом Чжуронг, на котором показаны солнечные батареи и поверхность Утопии
CNSA

Расчетный срок службы Чжуронг составляет 90 дней, в течение которых Тяньвэнь-1 будет выполнять роль ретранслятора на своей текущей 8,2-часовой орбите. Орбитальный аппарат Тяньвэнь-1 оснащен семью собственными приборами, и его планируется вывести на 7,8-часовую орбиту для выполнения своих научных задач. Неизвестно, будет ли продлена миссия Чжуронг и как это повлияет на планы по Тяньвэнь-1.

Напомним, ранее сообщалось, что в китайской пустыне построили марсианскую базу для детей.

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Теги: Чжуронг, Китай, Марс
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