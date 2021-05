Китайский марсоход выкатился на поверхность Марса через неделю после посадки

(CNSA) , , 6:20 .

, .

, 14 .

.

-1, , , . , 19 .

: :

Tianwen-1 . 2020 10 .

, , 110,318 24,748 , 109,9 25,1 .

, , , , .

Front and rear hazard avoidance camera views of Zhurong descending onto the Martian surface today (CNSA/PEC) https://t.co/YdDi91cdVS pic.twitter.com/laPwXTttoI