Корабль для космического туризма SpaceShipTwo совершил первый полет

SpaceShipTwo впервые достиг космоса.

SpaceShipTwo Virgin Galactic совершил свой первый полет в космос 22 мая, выполнив первый из четырех суборбитальных полетов, запланированных компанией в течение следующих нескольких месяцев.

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Транспортное средство SpaceShipTwo под названием VSS Unity с пилотами Си Джей Старковым и Дейвом Маккеем на борту вылетело из космодрома Америка в Нью-Мексико в 18:34 по Киеву на своем самолете WhiteKnightTwo. Самолет выпустил VSS Unity в 19:26 утра по восточному времени, когда космоплан запустил свой гибридный ракетный двигатель в течение примерно 60 секунд.

VSS Unity поднялся по суборбитальной траектории, достигнув максимальной высоты 89,2 км, после чего вернулся на взлетно-посадочную полосу, приземлившуюся в космодроме Америка в 11:43 восточноевропейского времени. Компания не транслировала полет в Интернете, предоставляя только обновления через социальные сети. Полет, первый запуск человека в космос из Нью-Мексико, нес полезную нагрузку для программы Н

"Сегодняшний полет продемонстрировал присущую нашей системе космического полета элегантность и безопасность, отметив при этом важный шаг вперед как для Virgin Galactic, так и для пилотируемых космических полетов в Нью-Мексико", - сказал Майкл Колглейзер, исполнительный директор Virgin Galactic, в заявлении после полета. "Мы немедленно приступим к обработке данных, полученных в результате этого успешного испытательного полета, и с нетерпением ждем возможности поделиться новостями о нашем следующем запланированном этапе".

"В ходе летных испытаний мы достигли совершенства, насколько это возможно", - сказал Майк Мозес, президент по космическим миссиям и безопасности, в интервью после полета. По его словам, гибридный двигатель работал в течение всего времени, и машина достигла запланированной высоты. "Он был выполнен настолько близко к плану, насколько можно было надеяться. Это был отличный полет".

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Это был первый полет SpaceShipTwo после декабрьского полета, который был прерван сразу после того, как загорелся гибридный двигатель. Самолет вернулся на безопасную посадку, и компания связала проблему с электромагнитными помехами от новой бортовой компьютерной системы, на устранение которой компания потратила несколько месяцев. После решения потенциальной проблемы технического обслуживания WhiteKnightTwo компания подтвердила планы на этот испытательный полет 20 мая.

"Похоже, что эта проблема решена", - сказал Мозес. "Из всего, что мы видели сегодня, нет никаких доказательств какого-либо эффекта от всего этого. Двигатель работал нормально, а другие компьютерные системы работали нормально".

Этот полет стал первым полетом SpaceShipTwo в космос после полета из аэрокосмического порта Мохаве в Калифорнии в феврале 2019 года. В этом полете три человека оказались на краю космоса, но также были повреждены горизонтальный стабилизатор, обнаруженный только недавно, что потребовало проверки безопасности и серии обновлений транспортного средства. Мозес сказал, что одним из элементов, которые компания тестировала в этом полете, была новая конструкция горизонтального стабилизатора и система управления.

Virgin Galactic проведет то, что Мозес назвал "очень детальным физическим осмотром" как SpaceShipTwo, так и WhiteKnightTwo, одновременно изучая данные полета. "Это займет у нас некоторое время, и когда мы закончим этот шаг, мы посмотрим, где мы находимся во времени, и назначим дату следующего полета", - сказал он. "Но я бы сказал, что, по предварительным оценкам, мы идем по пути к плану".

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Это была первая из четырех миссий SpaceShipTwo, которые компания запланировала на этот год. Компания ожидает, что следующим рейсом четыре сотрудника вместе с двумя пилотами, управляющими транспортным средством, будут проверять пассажирский салон и процедуры полета, которым будут следовать будущие клиенты.

За этим последует третий полет с основателем компании Ричардом Брэнсоном на борту. Это по-прежнему будет считаться испытательным полетом, заявили руководители компании осенью прошлого года, когда объявили об этих планах.

Четвертый рейс задуман как коммерческий рейс ВВС Италии с грузом и несколькими людьми. Virgin заявила в своем сообщении о доходах от 10 мая, что рейс принесет 2 миллиона долларов дохода, или 500 000 долларов на одно место.

Компания не опубликовала расписание этих предстоящих рейсов, за исключением того, что ожидает, что они будут завершены к осени.

Напомним, ранее сообщалось, что Virgin Galactic запустила в космос своего первого пассажира.