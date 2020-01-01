Самый мощный лазер против самой черной краски: Эксперименты
Сможет ли лазер прожечь черный лед?
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Блогер TimOn ChaveS приобрел мощный лазер Золотой Дракон на 100000 mW, а также самую черную краску в мире. И он проверил, как быстро лазер прожигает черную бумагу, белую глянцевую бумагу, лед и черный лед.
Напомним, ранее блогеры показали, как передать картинку по лучу лазера.
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