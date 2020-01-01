В тройке лидеров по продажам смартфонов появился новичок

Huawei сместили с третьего места.

В первом квартале этого года мировой рынок смартфонов продемонстрировал впечатляющий рост на 37 процентов в годовом исчислении. Это привело к тому, что рынок принес более $100 миллиардов дохода.

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Согласно отчету StrategyAnalytics, рынок продемонстрировал высокие показатели, а Apple - лидер отрасли. Cерия iPhone 12 принесла наибольший объем продаж и выручку на всем рынке. Линда Суи, старший директор Strategy Analytics, заявила, что "Apple и Samsung остаются явными лидерами по объему доходов, но конкуренция среди преследователей очень высока. Vivo превзошла Huawei и впервые поднялась на третье место в этом квартале".

Точно так же старший аналитик Ивен Ву также добавил: "Мировой рынок смартфонов примечателен тем, что 25% выручки приходится на устройства супер-премиум-класса с оптовыми ценами выше 900 долларов. Apple и Samsung доминируют в этих чрезвычайно прибыльных сегментах. Vivo добилась успеха и занимает первое место в диапазоне оптовых продаж от 400 до 499 долларов, в то время как Oppo лидировала в диапазоне от 191 до 299 долларов США в первом квартале 2021 года. Transsion сохранила лидерство на начальном уровне (от 36 до 99 долларов США) в этом квартале".

В то время как Samsung и Apple доминировали на рынке, китайские бренды смартфонов, такие как Xiaomi, Oppo, Vivo и другие, также боролись за долю на рынке. Общая выручка за этот период также достигла нового рекордного уровня для этого квартала.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple сместили со второго места по продажам смартфонов.