Компания украинского бизнесмена выбрала SpaceX для запуска на Луну

20 мая компания Firefly Aerospace объявила, что выбрала SpaceX для запуска своей первой миссии по посадке на Луну .

Firefly Aerospace, владельцем которой является украинский бизнесмен Максим Поляков, заявила, что SpaceX Falcon 9 запустит лунный аппарат Blue Ghost в 2023 году с миссией посадки на Луне. Посадочный модуль будет нести 10 полезных нагрузок для программы NASA Commercial Lunar Payload Services (CLPS) в соответствии с контрактом, который компания выиграла в феврале.

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Firefly разрабатывает собственную ракету-носитель Alpha, первый запуск которой ожидается в ближайшие недели. Однако эта ракета недостаточно мощна, чтобы доставить Blue Ghost на Луну, и Firefly необходимо приобрести запуск у другого поставщика запуска.

"Высокие характеристики ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX позволяют осуществлять лунный переход с использованием минимальных силовых ресурсов Blue Ghost, тем самым позволяя спускаемому аппарату доставлять более 150 килограммов полезной нагрузки на поверхность Луны", - сказал Шиа Ферринг, старший вице-президент по космическим кораблям в Firefly.

Компания приступила к работе над посадочным модулем, в том числе к заказу изделий с длительным сроком поставки и испытанию системы визуальной навигации для посадочного модуля на смоделированном лунном ландшафте площадью один акр на своем испытательном полигоне в Бриггсе, штат Техас.

Посадочный модуль является частью усилий компании по разработке космических кораблей и орбитальных буксиров для всей космической транспортной системы. "Лунный посадочный модуль - действительно первый контракт, который подтвердил нашу парадигму сквозных космических перевозок, которую мы пытаемся выдвинуть в Firefly", - сказал в недавнем интервью Том Маркусик, исполнительный директор Firefly. "Blue Ghost, лунный посадочный модуль, по-настоящему активизировал космические корабли".

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По этому контракту SpaceX теперь запускает пять из шести миссий CLPS, назначенных NASA на сегодняшний день. Intuitive Machines использует Falcon 9 от SpaceX для запуска двух своих лунных миссий, первая из которых теперь запланирована на начало 2022 года. Masten Space Systems выбрала SpaceX для своего посадочного модуля Masten Mission One, запланированного на конец 2022 года. Astrobotic объявил 13 апреля, что его посадочный модуль Griffin с марсоходом NASA VIPER будет запущен на борту Falcon Heavy.

Исключение составляет посадочный модуль Peregrine компании Astrobotic. Он будет запущен в первый полет ракеты Vulcan United Launch Alliance, который в настоящее время запланирован не ранее, чем в конце этого года.

Напомним, ранее сообщалось, что украинский предприниматель купил космический стартап Dragonfly Aerospace.