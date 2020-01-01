NASA планирует шестой полет марсианского вертолета Ingenuity

Марсианский вертолет будет снимать поверхность Марса и сядет на другую площадку.

Вертолет Ingenuity был настолько успешен в своих пяти предыдущих испытательных полетах, что NASA объявило о планах на шестой полет. В настоящее время миссия находится на стадии планирования и, как ожидается, состоится на следующей неделе. NASA отмечает, что этот полет будет первым, выполняемым на этапе демонстрации работы вертолета, и в нем вертолет будет исследовать несколько объектов поверхности с воздуха и приземлится на другой площадке .

Читай также: Первый вертолет на Марсе позвонил домой

Ingenuity отправит данные и изображения полета на Землю после миссии. Одно из ключевых различий между этой миссией и другими заключается в том, что марсоход Perseverance не будет записывать изображения вертолета в полете, потому что в настоящее время он готовится к началу своих научных операций. В планах полета шестого запуска - подъем на высоту 10 метров, а затем полет на юго-запад примерно на 150 метров.

Он будет получать цветные изображения интересующей области в виде стереоизображения песчаной ряби и обнажений ярких скал на месте, чтобы продемонстрировать ценность воздушной перспективы для будущих миссий. Как только вертолет закончит работу с изображениями, он пролетит около 50 метров к северо-востоку, где сядет на новой оперативной базе, известной как Поле C.

Читай также: Первый месяц марсохода Perseverance прошел очень гладко

NASA планирует продолжить расширение диапазона характеристик для Ingenuity во время этого испытательного полета. Администраторы миссии намереваются достичь максимальной путевой скорости около 15 км в час, а Ingenuity проведет в воздухе около 140 секунд. Еще одним интересным аспектом этой миссии является то, что она станет первым разом, когда Ingenuity сядет на аэродроме, который ранее не наблюдался с воздуха. Ingenuity будет полагаться на изображения с камеры HiRISE на разведывательном орбитальном аппарате, которые показывают, что новый аэродром является относительно плоским с небольшим количеством препятствий на поверхности.

Напомним, ранее сообщалось, что вертолет Ingenuity отправится в последний полет.