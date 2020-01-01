Google похвастался количеством активных Android-устройств

В мире более трех миллиардов устройств, которые работают на Android.

Google проводит конференцию для разработчиков I/O 2021, которая в этом году проходит онлайн из-за пандемии COVID 19. Одним из последствий продолжающегося мероприятия является объявление о том, что количество активных устройств под управлением операционной системы Android превысило 3 миллиарда.

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Вице-президент Google по управлению продуктами Самир Самат сообщил о важном событии во время виртуального мероприятия. Оценки были получены из записей Google Play Store, что означает, что они могут быть даже выше текущих оценок, учитывая, что есть миллионы Android-устройств, на которых не установлен Google Play Store. Например, смартфоны Huawei, устройства Amazon Fire и т. д. Эти устройства Android могут составлять значительное количество активных устройств Android.

Это новое раскрытие означает, что после конференции разработчиков Google I / O в 2019 году было добавлено 500 миллионов пользователей Android. Тем не менее, 1 миллиард активных пользователей был добавлен с 2017 года, когда оценки превысили отметку в 2 миллиарда.

Чрезвычайно консервативная оценка активных устройств Android показывает распространенность и рост приложений Android во всем мире. Цифры намного превосходили количество активных устройств iOS, которые Apple оценила чуть выше миллиарда. Android будет сохранять лидирующие позиции в ближайшие годы, поскольку Google продолжает изобретать колесо экосистемы Android.

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Во время мероприятия Google анонсировала операционную систему Android 12 следующего поколения и представила список подходящих моделей, которые получат бета-обновление. Кроме того, универсальность ОС Android по-прежнему проявляется в ее применении для постоянно растущего множества решений от телевизоров, смартфонов и множества умных бытовых приборов.

Напомним, ранее сообщалось, что Android 12 получит серьезное изменение дизайна.