Космический турист Юсаку Маэдзава собирает идеи для полета на МКС

Японский миллиардер думает, что ему будет скучно, потому просит совета у всех.

Что бы вы хотели сделать в 12-дневном путешествии в космос? Японскому миллиардеру, который собирается полететь на Международную космическую станцию, нужны ваши идеи.

Фактически, он хочет 100 идей.

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Юсаку Маэдзава, который скоро начнет подготовку к запланированному в декабре полету на российском космическом корабле "Союз МС-20", обратился к общественности, чтобы предложить, чем ему следует заняться, находясь на борту космической станции.

"Я хочу, чтобы этот опыт был для всех, а не только для меня, и поэтому я придумал этот план. Что мне делать в космосе? Что я должен взять с собой в космос?" Маэдзава написал на своем сайте о миссии. "Мне нужны твои идеи!"

Эти идеи могут быть глупыми или серьезными, сказал участник космического полета (или «космический турист»). Он планирует отобрать 100 из них, чтобы опробовать их во время съемок для своего канала YouTube на орбите.

"Двигаетесь ли вы вперед, когда пукаете в космосе? Что происходит, когда вы играете в Pokemon GO в космосе? Позвоните кому-нибудь на Земле из космоса!" - предложил свои идеи Маэдзава в качестве примера.

Хотя приветствуются любые идеи, Маэдзава ограничен типом вещей, которые он может взять с собой. У него будет ограниченное пространство для хранения на борту "Союза", и летающая электроника или предметы с опасными материалами могут стать проблемой.

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В обмен на идеи для своей миссии космический турист Юсаку Маэдзава предлагает персонализированные космические нашивки.

Все заявки, требующие оборудования для выполнения, будут рассмотрены Space Adventures, американской космической туристической компанией, организующей полет Маэдзавы, и Роскосмосом, государственной космической корпорацией России, которая управляет миссией.

Те, чьи идеи будут выбраны, будут награждены персональной нашивкой с изображением космического корабля "Союз" на фоне белого символа мира, покрывающего Землю.

Нашивка, которую получат победители Юсаку Маэдзава

"Вы получите нашивку миссии с вышитым на ней вашим именем, идентичную той, которую я буду носить!" - написал Маэдзава.

Маэдзава также ищет идеи у компаний или академических институтов, которые желают сотрудничать с ним для проведения экспериментов или тестирования новых продуктов в космосе.

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Подача заявок на публичные идеи и частные предложения теперь открыта на веб-сайте миссии Маэдзавы "Off to Space for YouTube" до 30 мая. Победители будут объявлены в июне.

Запуск Маэдзавы на корабле "Союз МС-20" с российского космодрома Байконур в Казахстане на Международную космическую станцию запланирован на 8 декабря, при этом он будет стартовать вместе со своим помощником по производству Йозо Хирано и космонавтом Роскосмоса Александром Мисуркиным. Миссия послужит введением в космический полет для Маэдзавы, который также заказал полет вокруг Луны на космическом корабле SpaceX Starship.