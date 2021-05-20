Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Тренды YouTube: Когда нападет Путин и почему он не женится и HammAli & Navai - Птичка

Комментариев: 1
В тренде - интервью и музыка.

Илларионов. Когда нападет Путин и почему он не женится, памятник Коломойскому. В гостях у Гордона

Читай также: Тренды YouTube: Когда Россия нападет на Украину и Проникли в радиоактивный лес

Интервью Дмитрия Гордона с российским политиком и экономистом, старшим научным сотрудником Центра политики безопасности в Вашингтоне, президентом “Института экономического анализа“, экс-советником Путина по экономике и его доверенным лицом в “Большой восьмерке“ Андреем Илларионовым.

HammAli & Navai - Птичка

Читай также: Тренды YouTube: Папа-блогер и Похороны Кернеса

Дуэт HammAli & Navai записали новую песню под названием “Птичка“. Песня на YouTube-канале попало в тренды YouTube.

Ранее рэперы HammAli & Navai объявили о завершении сотрудничества, но пообещали фанатам выпустить последний совместный альбом. 

Напомним, ранее в тренды попал Полуфинал Евровидения.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: тренды YouTube, видео
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  20.05.2021, 14:13
Оценка:  -1
гость
Дмитрия ГоНдoна слушать-себя не уважать...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь