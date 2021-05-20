Тренды YouTube: Когда нападет Путин и почему он не женится и HammAli & Navai - Птичка

В тренде - интервью и музыка.

Илларионов. Когда нападет Путин и почему он не женится, памятник Коломойскому. В гостях у Гордона

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Интервью Дмитрия Гордона с российским политиком и экономистом, старшим научным сотрудником Центра политики безопасности в Вашингтоне, президентом “Института экономического анализа“, экс-советником Путина по экономике и его доверенным лицом в “Большой восьмерке“ Андреем Илларионовым.

HammAli & Navai - Птичка

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Дуэт HammAli & Navai записали новую песню под названием “Птичка“. Песня на YouTube-канале попало в тренды YouTube.

Ранее рэперы HammAli & Navai объявили о завершении сотрудничества, но пообещали фанатам выпустить последний совместный альбом.

Напомним, ранее в тренды попал Полуфинал Евровидения.