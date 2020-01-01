Право первого полета на ракете Blue Origin выставили на аукцион

Стартовая цена - 2,8 миллиона долларов.

Космический корабль отправит шесть человек в свой первый полет Blue Origin

Первый клиент, который полетит на суборбитальном космическом корабле Blue Origin New Shepard, заплатит за эту привилегию не менее 2,8 миллиона долларов.

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Blue Origin Джеффа Безоса продает с аукциона одно из шести кресел New Shepard для первого в истории полета самолета с экипажем, который должен стартовать 20 июля. Аукцион начался 5 мая с закрытых онлайн-торгов и перешел в открытую фазу 19 мая.

Это означает, что теперь мы можем видеть, сколько стоит место. Как вы, наверное, догадались, это не мелочь; Предложение по состоянию момент написания новости, как показано на веб-сайте Blue Origin, составляет 2,8 миллиона долларов.

И эта цифра почти наверняка возрастет. Фаза “открытых онлайн-торгов“ продлится до 10 июня, а завершится мероприятие живым аукционом 12 июня.

Выигрышная ставка не будет еще больше набивать карманы Безоса, который и без того является самым богатым человеком в мире. Вместо этого деньги “будут переданы в фонд Blue Origin, Club for the Future, чтобы вдохновить будущие поколения на карьеру в STEM [науке, технологиях, инженерии и математике] и помочь изобрести будущее жизни в космосе“, - заявляют представители Blue Origin.

New Shepard состоит из ракеты и капсулы, которые можно использовать повторно. Ракета возвращается на Землю для вертикального приземления, и капсула мягко приземляется под парашютами. Это уже случалось много раз; New Shepard совершил 15 испытательных полетов без экипажа в суборбитальное пространство с территории Blue Origin в Западном Техасе. Последний полет прошел 14 апреля в рамках миссии “репетиция астронавта“.

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Первый полет с экипажем состоится 20 июля, если все пойдет по плану. Эта дата, несомненно, была выбрана сознательно; Это 52-я годовщина высадки Аполлон-11 на Луну. И Blue Origin объявила о целевой дате запуска и аукционе 5 мая, в 60-ю годовщину первого американского пилотируемого космического полета, в результате чего астронавт Алан Шепард совершил 15-минутную суборбитальную прогулку. (New Shepard назван в честь астронавта)

Blue Origin еще не объявила, сколько обычно будет взиматься за места на борту New Shepard, хотя можно с уверенностью сказать, что это будет менее 2,6 миллиона долларов. Последняя заявленная цена билета на главного конкурента компании в индустрии суборбитального космического туризма, Virgin Galactic, составляла 250 000 долларов.

Virgin Galactic еще не обслуживала клиентов, но у нее есть два пилотируемых космических полета - испытательные миссии, которые были запущены в декабре 2018 года и феврале 2019 года. (Космический самолет Virgin Galactic SpaceShipTwo пилотируется, тогда как New Shepard предназначен для автономных полетов).

Напомним, ранее сообщалось, что Blue Origin показало космическую пассажирскую капсулу.