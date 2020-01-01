Право первого полета на ракете Blue Origin выставили на аукцион
Первый клиент, который полетит на суборбитальном космическом корабле Blue Origin New Shepard, заплатит за эту привилегию не менее 2,8 миллиона долларов.
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Blue Origin Джеффа Безоса продает с аукциона одно из шести кресел New Shepard для первого в истории полета самолета с экипажем, который должен стартовать 20 июля. Аукцион начался 5 мая с закрытых онлайн-торгов и перешел в открытую фазу 19 мая.
Это означает, что теперь мы можем видеть, сколько стоит место. Как вы, наверное, догадались, это не мелочь; Предложение по состоянию момент написания новости, как показано на веб-сайте Blue Origin, составляет 2,8 миллиона долларов.
И эта цифра почти наверняка возрастет. Фаза “открытых онлайн-торгов“ продлится до 10 июня, а завершится мероприятие живым аукционом 12 июня.
Выигрышная ставка не будет еще больше набивать карманы Безоса, который и без того является самым богатым человеком в мире. Вместо этого деньги “будут переданы в фонд Blue Origin, Club for the Future, чтобы вдохновить будущие поколения на карьеру в STEM [науке, технологиях, инженерии и математике] и помочь изобрести будущее жизни в космосе“, - заявляют представители Blue Origin.
New Shepard состоит из ракеты и капсулы, которые можно использовать повторно. Ракета возвращается на Землю для вертикального приземления, и капсула мягко приземляется под парашютами. Это уже случалось много раз; New Shepard совершил 15 испытательных полетов без экипажа в суборбитальное пространство с территории Blue Origin в Западном Техасе. Последний полет прошел 14 апреля в рамках миссии “репетиция астронавта“.
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Первый полет с экипажем состоится 20 июля, если все пойдет по плану. Эта дата, несомненно, была выбрана сознательно; Это 52-я годовщина высадки Аполлон-11 на Луну. И Blue Origin объявила о целевой дате запуска и аукционе 5 мая, в 60-ю годовщину первого американского пилотируемого космического полета, в результате чего астронавт Алан Шепард совершил 15-минутную суборбитальную прогулку. (New Shepard назван в честь астронавта)
Blue Origin еще не объявила, сколько обычно будет взиматься за места на борту New Shepard, хотя можно с уверенностью сказать, что это будет менее 2,6 миллиона долларов. Последняя заявленная цена билета на главного конкурента компании в индустрии суборбитального космического туризма, Virgin Galactic, составляла 250 000 долларов.
Virgin Galactic еще не обслуживала клиентов, но у нее есть два пилотируемых космических полета - испытательные миссии, которые были запущены в декабре 2018 года и феврале 2019 года. (Космический самолет Virgin Galactic SpaceShipTwo пилотируется, тогда как New Shepard предназначен для автономных полетов).
Напомним, ранее сообщалось, что Blue Origin показало космическую пассажирскую капсулу.
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