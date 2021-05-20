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Китай показал первые фотографии со своего марсохода

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Китай опубликовал первые фотографии, сделанные его марсоходом Чжуронг, который сел на Марсе 14 мая в рамках миссии страны Tianwen-1.
Эта фотография является первым цветным изображением Марса с китайского марсохода
Эта фотография является первым цветным изображением Марса с китайского марсохода
CNSA

Китайское национальное космическое управление (CNSA) выпустило две фотографии, сделанные  марсоходом - в цвете и черно-белое. Оба изображения показывают части марсохода и его посадочного модуля на фоне Утопия Планиция, обширной северной равнины, которую Чжуронг будет исследовать во время своей миссии.

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На цветном изображении показан вид сзади с навигационной камеры над главной палубой марсохода. Видны солнечные батареи, а также некоторые поверхностные породы и элементы. Черно-белое изображение получено с камеры объезда препятствий в передней части марсохода. Он был снят с помощью широкоугольного объектива, который также показал вид на горизонт Марса вдалеке, а также два подповерхностных радиолокационных прибора на самом марсоходе.

Фотография с навигационной камеры китайского марсохода
Фотография с навигационной камеры китайского марсохода
CNSA

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В дополнение к фотографиям с поверхности, CNSA также выпустила два коротких видео, на которых орбитальный аппарат и посадочная капсула марсохода Чжуронг разделяются во время маневра в пятницу. Оба видео сняты камерами на орбитальном аппарате и показывают отрыв капсулы.

Успешная посадка Китая на Марс сделала эту страну лишь второй страной, которая успешно приземлилась на Марсе, присоединившись к США. Советский Союз и Европейское космическое агентство также отправляли миссии к поверхности Красной планеты, но эти посадки не увенчались успехом. Прибытие Чжуронга довело количество активных марсоходов до трех, присоединившись к марсоходам NASA Curiosity и Perseverance.

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Посадка является частью китайской миссии Tianwen-1, которая также была первым успешным орбитальным аппаратом страны на Марс; Китай стал шестым субъектом, отметившим это достижение в феврале. Tianwen-1 переводится как “Небесные вопросы“; имя Чжуронг посвящено древнему китайскому богу огня. 

Шестиколесный, 240-килограммовый марсоход оснащен шестью инструментами, которые Чжуронг будет использовать для изучения геологии и климата в регионе Утопия-Планиция. Марсоход рассчитан на работу около трех месяцев. 

Напомним, ранее сообщалось, что марсоход Perseverance сделал панораму места посадки на Марсе.

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Теги: Китай, Марс, марсоход
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  20.05.2021, 13:53
Оценка:  +1
гость
пиzдите по черному-во первых СССР УСПЕШНО совершил посадку, но спускаемый аппарат мало отработал(менее минуты).Это подтверждает что посадка свершилась.
Кстати можем анализировать разницу съемок насы и китов - у кого правдивее?
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