Сколько кваса нужно, чтобы опьянеть: Эксперименты

Можно ли вообще опьянеть от этого напитка?

Блогеры из GoldenBurst проверили, сколько кваса нужно выпить, чтобы получить хотя бы минимальную степень опьянения.

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Для этого они выбрали квас натурального брожения, без добавок. Степень опьянения определяли алкотестером.

Блогеры определили, что квас имеет небольшое количество алкоголя, но он быстро выветривается.

Напомним, ранее блогеры проверяли, что будет, если бросить натрий в кокос.