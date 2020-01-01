Выставку IFA 2021 отменили из-за возможной вспышки коронавируса

Это уже вторая отмененная выставка.

Европейское технологическое шоу IFA было отменено в этом году, и IFA 2021 не будет проводиться как физическое мероприятие в Берлине, Германия. Шоу, подобное CES, выставке бытовой электроники, проводимой в Лас-Вегасе каждый январь, в 2020 году, в разгар пандемии, перешло в онлайн-формат.

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Однако цель, по словам организатора IFA Messe Berlin, всегда заключалась в том, чтобы вернуться к личному мероприятию в 2021 году. Посещаемость шоу обычно исчисляется десятками тысяч, причем как глобальные СМИ, так и представители немецкой общественности посещают киоски и стенды, некоторые из которых огромны, разбросаны по нескольким десяткам выставочных залов в большом берлинском комплексе.

Это, очевидно, не способствует социальному дистанцированию во время пандемии. На что надеялась Messe Berlin, так это на тенденцию к снижению COVID-19, а также на рост числа вакцинаций, чтобы физические мероприятия можно было проводить без проблем со здоровьем. Это, как признали сегодня организаторы, просто не происходит так быстро, как нужно.

"В конечном итоге несколько ключевых показателей глобального здравоохранения не изменились так быстро, как предполагалось", - заявили представители выставки, - от быстрого появления новых вариантов COVID-19, например, в Южной Азии, до сохраняющейся неопределенности. о скорости развертывания программ вакцинации по всему миру. Это, в свою очередь, добавляет неопределенности для компаний, которые были намерены или заинтересованы в приезде в Берлин, а также для средств массовой информации и посетителей - все они должны заранее планировать свои бюджеты, инвестиции и поездки - не только для IFA, но и для всех подобных мероприятий по всему миру".

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CES 2021 еще в январе перешла на онлайн-мероприятие по тем же причинам. В настоящее время организаторы CEA заявляют, что планируют провести личное мероприятие на CES 2022 в январе следующего года.

Но помещения IFA не опустеют. Части выставочного комплекса используются как центр вакцинации и больница скорой помощи.

Напомним, ранее сообщалось, что Google запустит сервис предупреждений о коронавирусе.