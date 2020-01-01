Google показал 3D-видеочаты будущего

Сейчас технология тестируется в нескольких офисах Google.

Компания Google проводит мероприятие для разработчиков I/O 2021, в котором анонсирует новые продукты. Google также продемонстрировал приложение для 3D-видеоконференций под названием Project Starline.

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Цель программного обеспечения - сделать видеозвонки более захватывающими, используя различные технологии и приемы, чтобы создать ощущение, будто человек, с которым вы разговариваете, действительно находится в одной комнате с вами.

Хотя пандемия коронавируса означает, что мы все больше привыкли к видеочату, это не то же самое, что личные встречи, и Project Starline хочет частично восполнить этот пробел. В разработке уже несколько лет Google демонстрирует немного своего потенциала.

"Представьте, что вы смотрите в своего рода волшебное окно, и через это окно вы видите другого человека в натуральную величину и в трех измерениях. Вы можете говорить естественно, жестикулировать и смотреть в глаза", - объясняет Клей Бейвор из Google в своем блоге.

Сочетание трех ключевых технологий: захват 3D-модели на одном конце, сжатие этих видеоданных в реальном времени в середине и рендеринг кого-то в 3D на другом конце вызова.

Google не вдавался в подробности того, как все это работает, но из выпущенного им демонстрационного видео мы видим, что текущая настройка включает в себя массивный набор камер и датчиков, а также большой дисплей, закрепленный внутри. Project Starline сейчас установлен лишь в нескольких офисах Google, но корпоративные демонстрации запланированы на конец этого года.

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По словам Лорен Гуд из Wired, которая протестировала систему, портал для видеосвязи в 3D работает с помощью той же технологии отображения светового поля, которую мы видели для отображения информации о глубине в других продуктах дополненной и виртуальной реальности. Глубина, объем и тени могут быть захвачены и транслироваться.

Очевидно, пройдет некоторое время, прежде чем Project Starline появится в большом количестве домов и офисов, но со временем технология неизбежно станет дешевле и компактнее. Это определенно выглядит как существенное обновление по сравнению с тем, с чем мы все пользуемся сейчас.

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