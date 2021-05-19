Космические силы США запустили спутник предупреждения о ракетном нападении

United Launch Alliance (ULA) запустила в космос ракету Atlas V, что стало для компании первым запуском в этом году.

Ракета Atlas V со спутником предупреждения о ракетном нападении стартовала с космической станции на мысе Канаверал во Флориде 18 мая 2021 года ULA

Двухступенчатая ракета стартовала с космического стартового комплекса 41 на на мысе Канаверал во Флориде, в 20:37 по Киеву после 24-часовой задержки из-за проблемы с системой жидкого кислорода ракеты. На вершине пусковой установки высотой 59 метров находится спутник предупреждения о ракетном нападении для Космических сил США.

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"И запуск ракеты United Launch Alliance Atlas V с пятым спутником инфракрасной системы космического базирования для Космических сил США», - сказал Стив Хафф, директор по запуску и комментатор прямой трансляции запуска ULA.

Миссия, получившая название "Рейс 5 на геосинхронной околоземной орбите с инфракрасной системой космического базирования" (SBIRS Geo-5), была отложена на 24 часа после того, как во время операций по заправке топлива в понедельник (17 мая) возникла проблема.

Эта задержка произошла после того, как команда запуска перенесла время запуска цели ранее в обратном отсчете, как часть маневра предотвращения столкновения, чтобы ракета не пролетела близко к объекту, уже находящемуся на орбите. (ULA никогда не уточняло, какого объекта они пытались избежать.)

Atlas V заправляется жидким кислородом и ракетным керосином (называемым RP-1) на своей первой ступени и жидким кислородом и водородом на верхней ступени. Во время подготовки к заправке в понедельник была обнаружена аномалия в системе жидкого кислорода ракеты. ULA направило команду на площадку для устранения проблемы; однако команда не смогла решить эту проблему в течение 40-минутного окна запуска.

Генеральный директор ULA Тори Бруно заявил поздно в понедельник, что виноват "неисправный датчик температуры" в системе заземления жидкого кислорода.

"Плохой датчик не позволил нам подтвердить холод", - написал Бруно в Твиттере. "На самом деле все было в порядке. Прошло время, прежде чем мы поняли это".

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Спутник стоимостью 1 миллиард долларов, созданный Lockheed Martin, предназначен для обнаружения и отслеживания шлейфов, производимых ракетными запусками по всему миру, с помощью своих бортовых инфракрасных датчиков. По словам официальных лиц ULA, его возможности позволят американским и союзным войскам подготовиться к любым надвигающимся атакам.

Его возможности показаны в нашивке миссии, на которой изображен красно-синий логотип орла, держащего в когтях ракету, на фоне Земли.

Как пятый спутник космической инфракрасной системы Космических сил, или SBIRS, он является частью группировки, которая в конечном итоге будет состоять из шести спутников.

Полностью заправленный спутник SBIRS Geo-5 весит около 4850 кг и оснащен сложными инфракрасными датчиками сканирования и наблюдения, которые позволяют военным отслеживать ракеты, которые могут угрожать США и их союзным войскам.

Спутник присоединяется к четырем другим спутникам SBIRS Geo, размещенным на экваториальных геостационарных орбитах, и четырем приборам SBIRS, которые контролируют полярные регионы с высотных эллиптических орбит.

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Atlas V выведет космический корабль на орбиту высотой от 575 миль (925 километров) до 22 216 миль (35 753 км) с углом наклона 21,14 градуса к экватору.

Оттуда космический корабль перейдет на круговую геостационарную орбиту, которая зафиксирована над экватором на высоте почти 35 900 км над Землей. Со своей орбитальной позиции космический корабль будет постоянно видеть одну и ту же часть планеты.

Спутники SBIRS Geo-5 и Geo-6 обладают большей функциональностью, чем их предшественники, благодаря модернизированной шине космического корабля. По заявлению Lockheed Martin, модернизированный спутник имеет более прочную конструкцию с улучшенной электроникой и силовыми установками. В его конструкции также могут быть размещены новые типы датчиков и технологии, которые могут понадобиться военным.

Напомним, ранее сообщалось, что США запретят одноразовые ракеты.