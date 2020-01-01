Android 12 получит серьезное изменение дизайна

Помимо дизайна нас ждут и другие улучшения.

Android 12 уже поступил в виде предварительной версии для разработчиков, но на сегодняшнем мероприятии Google IO 2021 мы узнали намного больше о некоторых основных изменениях, связанных с программным обеспечением, поскольку оно входит в стадию публичной бета-версии.

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Судя по тому, что Google показывал до сих пор, версия 12, похоже, знаменует собой крупнейшее визуальное обновление Android за довольно долгое время. Анимация и меню становятся более плавными и подвижными, а ключевые области, такие как панель уведомлений и панель быстрых настроек, были модернизированы и упрощены.

Также есть функция, называемая извлечением цвета, которая, по словам Google, "запускается" на устройствах Pixel и может появиться на других телефонах позже: она смотрит на цвета обоев вашего телефона и настраивает элементы на экране, такие как виджеты, меню и кнопки, чтобы сделать их такие же оттенки.

Новый дизайн Android 12 google

Помимо визуальных настроек, Google заявляет, что Android 12 был оптимизирован за счет некоторых внутренних настроек, и что ключевые задачи процессора будут занимать до 22 процентов меньше времени, чем раньше. Появилась новая панель мониторинга конфиденциальности для быстрого просмотра разрешений приложений и доступа к данным, а также некоторых функций, которые мы видели в iOS 14 (например, индикаторы строки состояния при использовании микрофона или камеры).

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Еще один намек на защиту пользовательских данных связан с Private Compute Core: это способ для Android использовать мощную обработку искусственного интеллекта Google, сохраняя при этом всю персонализированную информацию на локальном устройстве, а не в облаке. Он будет развернут в таких функциях, как Smart Reply и Now Playing.

Первая общедоступная бета-версия Android 12 уже доступна для телефонов Pixel и других выбранных устройств. Не все функции, которые Google продемонстрировал сегодня, будут доступны сразу, но они должны начать появляться по мере того, как мы приближаемся к полному выпуску мобильной операционной системы позже в этом году.

Новый дизайн Android 12 google

У Google есть о чем еще поговорить на IO 2021. Он разрабатывает новые способы совместной работы своих устройств, делает технологию Fast Pair доступной на большем количестве оборудования и улучшает интеграцию между Android и Google TV, чтобы вы могли контролировать, что происходит на большом экране с вашего телефона.

Наконец-то обновилась и запущенная операционная система Wear OS - кстати, теперь она называется просто Wear. Samsung и Google объединяют усилия, чтобы добавить в Wear некоторые из лучших частей Tizen (используемых в последних умных часах Galaxy). Производительность, энергоэффективность и визуальные улучшения находятся на подходе, а также улучшения здоровья и фитнеса, купленные у Fitbit (которым теперь владеет Google).

Google Maps также изменятся google

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Новые функции Google Maps находятся на подходе, в том числе дополнительная помощь на сложных перекрестках и индикаторы того, насколько загружены определенные районы в реальном времени, а другое приложение, которое Google выделил сегодня, было Google Photos - оно начнет отображать ваши старые фотографии в разделе Воспоминания более интеллектуальным способом, и служба также получает заблокированную папку, защищенную паролем, чтобы вы могли хранить свои самые личные фотографии в безопасности.

Напомним, ранее сообщалось, что Ассистент Google будет подслушивать вас постоянно.