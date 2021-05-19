Сотрудники-евреи из Google выступили против Израиля

Они написали письмо главе компании с призывом поддержать палестинцев и защитить антисионистские высказывания.

Группа еврейских сотрудников Google призывает компанию усилить поддержку палестинцев в условиях израильской бомбардировки Газы.

Во внутреннем письме сотрудники Google просят генерального директора Сундара Пичаи выступить с заявлением, осуждающим атаки, включая "прямое признание вреда, нанесенного палестинцам израильскими военными и насилием со стороны банд". Под письмом сейчас стоит 250 подписей.

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Запрос исходит от новой ресурсной группы сотрудников, которая сформировалась в прошлом году в ответ на просионистские настроения внутри официальной еврейской группы сотрудников Google -Jewglers (Еврейцев) . В то время как Jewglers пытались быть аполитичными, двое нынешних рабочих говорят, что они поддерживают произраильские дискуссии и не являются безопасным местом для выражения антисионистских убеждений.

Этот раскол привел к образованию еврейской технологической диаспоры - группы еврейских антинационалистов внутри Google.

"Мы были вынуждены сформировать собственное пространство из-за того, что нам буквально не разрешали выражать нашу точку зрения в группе", - говорит менеджер по маркетингу продукции в группе.

Теперь члены новой организации призывают Google поддерживать свободу выражения мнений внутри компании, особенно с антисионистскими взглядами. "Google - крупнейшая в мире поисковая система, и любое подавление свободы слова, происходящее внутри компании, представляет опасность не только для сотрудников Google внутри компании, но и для всех людей во всем мире", - написали они в письме.

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Они также хотят, чтобы Google прекратил все деловые контракты, которые поддерживают "нарушения Израилем прав человека палестинцев, такие как Силы обороны Израиля".

Члены группы говорят, что они были вдохновлены написать письмо после того, как евреи не сделали заявление, осуждающее насилие против палестинцев. Один работник сказал, что люди в группе продвигают возможности произраильского финансирования.

Напомним, ранее сообщалось, что родители назвали ребенка Google.