День в истории: 19 мая - комета Галлея и Apple III

В этот день, 19 мая. произошли такие события.

Земля прошла через хвост кометы Галлея

Комета Галлея wikimedia.org

Комета Галлея (официальное название 1P/Halley) — самая популярная из комет. Она обращается вокруг Солнца с периодом от 74 до 79 лет по сильно вытянутой эллиптической орбите. Во время появления кометы в 1835 году с помощью спектрального анализа было установлено, что в составе кометных атмосфер наблюдались молекулярные полосы циана, угарного газа и других соединений. Поэтому быстро распространились слухи об отравлении земной атмосферы опасными для здоровья людей ядовитыми кометными газами.

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Как и предсказывали астрономы, 19 мая 1910 года Земля "столкнулась" с хвостом кометы Галлея. Однако даже самые чувствительные приборы не зафиксировали никаких необычных явлений в атмосфере Земли, которые можно было бы однозначно связать с этим событием. Так что волна страха, прокатившаяся по многим странам в мае 1910 года, не имела под собой никакой почвы.

Пройдя через хвост кометы Галлея, Земля сыграла роль своеобразного зонда. Следует отметить, что Земля уже неоднократно проходила через хвосты комет, и эффект всегда был одним и тем же – никакого влияния на процессы в земной атмосфере вещество хвостов различных комет не оказывало.

Астрономы и многие жители Земли внимательно следили за всеми изменениями, происходившими в хвосте и голове кометы Галлея. За весь период наблюдений было получено более тысячи ее астронегативов, более сотни спектрограмм, много сотен рисунков кометы и большое число определений ее экваториальных координат в различные моменты времени.

Весь этот богатый материал позволил детально исследовать характер движения кометы по орбите, изучить типы, структурные особенности, химический состав ее головы и хвоста, а также ряд других физических параметров ядра кометы и окружающей его атмосферы. Пользу извлекли даже деятели искусства. И в Европе, и в России сразу несколько художников запечатлели небесный объект, хорошо видный почти весь месяц невооруженным глазом.

Комета Галлея – единственная короткопериодическая комета, хорошо видимая невооруженным глазом. Последний перигелий был в феврале 1986 года; следующий по расчетам специалистов будет в середине 2061 года.

Apple III

Apple III wikimedia.org

1980 год в истории Apple ознаменовался провальным по ряду причин проектом Apple III, но тогда же компания провела самое крупное в истории (после 1956 года, когда на фондовую биржу вышла Ford) первичное размещение акций (IPO).

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Машина была анонсирована и выпущена 19 мая 1980 года, выпуск сопровождался грандиозной рекламной кампанией. С выходом на рынок Apple III все работы по Apple II были свернуты, ресурсы компании переброшены на новый проект. Однако быстро выяснилось, что в режиме Apple III компьютеры работают нестабильно: постоянно выходят из строя из-за перегрева, чрезмерной плотности компонентов на монтажной плате и плохих коннекторов. Кроме того, на рынке практически не было качественных программ для Apple III. В режиме Apple II полноценно использовать компьютер также было нельзя, поскольку разработчики заблокировали подключение дополнительных внешних плат. Машину удалось доработать, повысив стабильность работы, но репутация Apple III уже была безнадежно испорчена.

В марте 1981 года Возняк попал в авиакатастрофу и на время оставил работу. Проблемы с продажами "Apple III" привели к тому, что Джобсу пришлось уволить 40 сотрудников. В прессе уже трубили о скором конце компании Apple. В начале 1983 года Джобс, не в состоянии справиться с возникшими проблемами, пригласил на должность CEO компании Джона Скалли, который в то время занимал аналогичную позицию в PepsiCo. В апреле 1983 года Скалли приступил к своим обязанностям. Стив Джобс переживал неудачи компании как свои личные, поэтому между ним и Скалли стали возникать разногласия и трения.

В 1983 году компьютеры IBM PC вышли на первое место по объемам продаж, оставив позади продукцию Apple, а еще через год Apple III была полностью снята с производства.

Напомним, днем ранее мы вспоминали Основание Монреаля и день розовой пантеры.