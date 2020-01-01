Европейский стартап построил кислородную установку для лунной миссии

К 2025 году на Луне может появиться кислородная установка.

Необработанный смоделированный лунный реголит слева в сравнении с тем же реголитом после экстракции кислорода методом FFC Cambridge ESA

Европейский стартап совершенствует технологию, которая будет отправлена ​​на Луну для производства кислорода из лунного грунта в рамках демонстрационной миссии Европейского космического агентства (ЕКА) в 2025 году.

Бельгийская служба космических приложений строит три экспериментальных реактора в соответствии с контрактом с ЕКА. Реакторы будут использоваться для точной настройки процесса производства кислорода, который будет протестирован на Луне в рамках запланированной миссии по демонстрации использования ресурсов на месте (ISRU) в 2025 году.

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Установка для производства кислорода будет основана на кембриджском процессе FFC, первоначально разработанном в конце 1990-х годов для прямого извлечения титана из оксида титана, который в природе встречается в минералах рутил и анатаз. В процессе, названном в честь его изобретателей Джорджа Чена, Дерека Фрея и Томаса Фартинга, и Кембриджского университета в Англии, где они все работали, используется электролиз для отделения чистого металла от руды.

В лунной среде этот метод разделит лунный реголит, который, как известно, состоит из 45% кислорода, на металлические сплавы и чистый кислород. Лунная пяль в этом процессе используется в качестве катода, электрода, через который электрический ток поступает в электролитическую ячейку, выделяя при этом кислород.

В то время как доставка кислорода с Земли отлично подходит для краткосрочных космических полетов или миссий, которые можно легко пополнить, кислород местного производства будет иметь ключевое значение для поддержания долгосрочного присутствия человека на любом небесном теле, говорят сторонники исследований. Металлические сплавы, оставшиеся после экстракции кислорода, также не будут потрачены впустую. В будущем их можно будет использовать для производства компонентов для лунной базы или марсианской станции, например, с помощью 3D-печати.

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В дополнение к методу FFC Cambridge, Space Applications Services также изучает другой метод извлечения кислорода из лунного грунта: восстановление ильменита водородом. Ильменит - это богатая титаном руда, обнаруженная в некоторых районах Луны. Технология восстановления включает запекание реголита в закрытом контейнере вместе с газообразным водородом. В присутствии тепла кислород ильменита реагирует с водородом и образует водяной пар, который затем может быть разделен на кислород и водород.

Помимо поддержания экипажа, кислород и водород, производимые на Луне, можно было бы использовать в качестве топлива для миссий, направленных в глубь Солнечной системы, например на Марс.

Компания Space Applications Services недавно завершила ранний этап проектирования оборудования для миссии 2025 года, которая впервые продемонстрирует непрерывное производство кислорода и воды из местных лунных ресурсов, говорится в заявлении компании.

План ЕКА состоит в том, чтобы покупать все услуги для миссии ISRU у коммерческих поставщиков. Это включает в себя связь, транспорт и услуги, необходимые для работы миссии.

Напомним, ранее сообщалось, что cдуваемый с Земли кислород окислил камни на Луне.