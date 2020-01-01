Спасет ли бронестекло от пули: Эксперименты
Блогеры испытали три разных класса бронестекла.
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Блогеры из Mamix Live испытали прочность настоящего бронестекла. Вы ведь видели в фильмах пуленепробиваемые стекла? А справится ли стекло с этой задачей на самом деле? Хотя проверку бенгальскими огнями оно не прошло… Но это был совершенно другой эксперимент. А результат сегодняшнего эксперимента вы уже можете смотреть.
Напомним, ранее блогеры проверяли, что будет, если вылить раскаленную лаву в мясорубку.
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