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Спасет ли бронестекло от пули: Эксперименты

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Блогеры испытали три разных класса бронестекла.

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Блогеры из Mamix Live испытали прочность настоящего бронестекла. Вы ведь видели в фильмах пуленепробиваемые стекла? А справится ли стекло с этой задачей на самом деле? Хотя проверку бенгальскими огнями оно не прошло… Но это был совершенно другой эксперимент. А результат сегодняшнего эксперимента вы уже можете смотреть.

Напомним, ранее блогеры проверяли, что будет, если вылить раскаленную лаву в мясорубку.

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Теги: видео, эксперименты
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