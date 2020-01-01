Samsung показал складные экраны будущего

В рамках виртуальной конференции Display Week 2021 компания Samsung Display представила некоторые технологии экрана будущих смартфонов.

Конечно, мы уже видели несколько складных телефонов от Samsung, но последняя концепция, увидевшая свет, - это 7,2-дюймовый OLED-дисплей с двойным сгибом - это означает, что большие дисплеи можно сложить на более мелкие и частично исходный экран всегда отображается.

Концепты Samsung samsungdisplay.com

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Samsung называет это "S-складным" экраном, основываясь на том, что мы можем понять из автоматического перевода оригинального корейского пресс-релиза. Как только Samsung установит производственные процессы и будет достаточно уверена в долговечности конструкции, ожидайте увидеть это на смартфоне будущего.

Затем был представлен 17-дюймовый складной экран с соотношением сторон 4:3, который соответствует размеру планшета в сложенном виде и размеру монитора компьютера в развернутом виде.

Концепты Samsung samsungdisplay.com

Этот прототип напоминает концепцию Surface Neo, которую Microsoft продемонстрировала в 2019 году, хотя версия Samsung больше. Похоже, ему понадобится какая-то подставка, чтобы удерживать его, когда он разложен, в то время как ввод может быть обеспечен самим сенсорным экраном или подключенными периферийными устройствами.

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Компания Samsung также по-новому взглянула на свою технологию поворотных экранов - технологию, над которой, как известно, работают несколько производителей. Это позволяет телефону оставаться компактным для переноски, но с возможностью расширения дисплея, когда требуется дополнительное пространство на экране.

Для этого требуется сложная система роликов и петель, но потенциально это более прочный и надежный вариант, чем стандартный складной экран, при этом предлагая такую ​​же универсальность с точки зрения размеров дисплея.

Наконец, есть также Samsung UPC или Under Panel Camera, которые здесь демонстрируются в виде веб-камеры ноутбука (она также может работать как селфи-камера смартфона). Хитрость заключается в том, чтобы слои отображения над ним были достаточно прозрачными, чтобы камера могла их видеть.

Концепты Samsung samsungdisplay.com

Подобная технология уже присутствует на рынке, хотя на данный момент работает не очень хорошо. Когда оптика будет успешно усовершенствована, это будет означать, что лицевые панели уменьшатся, и на телефонах и планшетах больше не будет необходимости в выемке.

Все эти инновации в области дисплеев все еще находятся в стадии разработки, и Samsung еще предстоит прикрепить их к реальным продуктам с фактическими датами выпуска, но они предлагают интригующий взгляд на то, что будет в будущем для электроники.

Напомним, ранее сообщалось, что Samsung показала растягивающийся OLED-экран.